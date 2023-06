Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Vom Stift Altenburg bis zum Lindenhof in Raabs an der Thaya

St.Pölten (OTS) - Im Stift Altenburg wurde am Freitag, 16. Juni, „Ein Hauch von Farb‘ und Spitze“ eröffnet, eine Ausstellung, mit der die über 300 kunsthistorisch bedeutsamen Andachts-, Schnitt- und Spitzenbildchen aus der in knapp 60 Jahren entstandenen Sammlung des Ehepaares Erwin Leopold und Renate Sainitzer erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ausstellungsdauer: bis 29. Oktober; Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen beim Stift Altenburg unter 02982/3451, e-mail info @ stift-altenburg.at und www.stift-altenburg.at.

Heute, Freitag, 23. Juni, wird um 18 Uhr im NÖ Dokumentationszentrum für moderne Kunst in St. Pölten die Ausstellung „Natur!“ eröffnet, in der 19 niederösterreichische Kunstvereine mit jeweils einer Position zu diesem Begriff im Spannungsfeld zwischen Natur als Sehnsuchtsort und Natur als Ressource vertreten sind. Zu sehen sind die Arbeiten von Anne Marie Ambrozy, Manfred Brandstätter, Paul Braunsteiner, Javier Pérez Gil, Manuel Horak, Michael Höpfner, Teresa Hunyadi, Gerda Jaeggi-Christ, Margit König, Susanne Lebzelter, Evi Leuchtgelb, Veronika Matzner, Manfred Pfeiffer, Herwig Prammer, Katja Praschak, Daniela Prokopetz, Klaus Vonwald, Gudrun Wassermann und Willibald Zahrl bis 20. August. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr; nähere Informationen beim NÖ Dokumentationszentrum für Moderne Kunst unter 02742/353336, e-mail noedok @ aon.at, www.noedok.at und www.kunstnet.at/noedok.

Morgen, Samstag, 24. Juni, geben zwei Führungen des Kuratorenteams Einblicke in die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden. Vermittelt wird das Wissen über die schönsten Stücke aus den Beständen der ehemaligen kaiserlichen Hofsilber- & Tafelkammer ab 11.30 und 14.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Ebenfalls morgen, Samstag, 24. Juni, lädt das Museum Gugging zum Themen-Nachmittag „von bowie inspiriert“: In der Villa Gugging kommen dabei ab 14 Uhr im Film „Why are we creative?“ von Hermann Vaske aus dem Jahr 2018 neben David Bowie auch Marina Abramović, Vivienne Westwood, Angelina Jolie, Mikhail Gorbatschow und der Dalai Lama zu Wort. Ab 16 Uhr führt der Musikkritiker und Bowie-Experte Richard Maréchal gemeinsam mit Kuratorin Nina Ansperger durch die Sonderausstellung „gugging inspiriert.! von bowie bis roth“. Ab 17 Uhr bringt dann der Musiker und Journalist Christian Fuchs das Art Brut Center mit Musik von David Bowie zum Tanzen. Am Sonntag, 25. Juni, gibt zudem die öffentliche Führung „gugging erleben.!“ ab 14 Uhr einen Überblick über die Entwicklung des Art Brut Centers. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail museum @ museumgugging.at und www.museumgugging.at.

Ab Dienstag, 27. Juni, wird mit einer Ausstellung von Katrin Bernhardt die diesjährige Reihe „Kunst im Bad“ im Heizhaus des Fischauer Thermalbades weitergeführt; eröffnet wird um 19 Uhr. Ausstellungsdauer: bis 9. Juli zu den Öffnungszeiten des Bades; nähere Informationen unter 0664/2339110 und 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Schließlich laufen noch bis Sonntag, 23. Juli, im Lindenhof in Raabs an der Thaya zwei Ausstellungen mit Werken von Johannes Heuer, Markus Wintersberger und Andrea Nagl. Während dabei Heuer im Raum für Kunst neue Arbeiten präsentiert, machen Wintersberger und Nagl in ihrer Installation in der Galerie im Rahmen des Waldviertelfestivals einen Welt-Ausschnitt zur Randnotiz und umgekehrt. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr; nähere Informationen bei den Galerien Thayaland unter 0699/18119220, e-mail presse @ galerien-thayaland.at und www.galerien-thayaland.at.

