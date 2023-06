Österreichischer Stahlbaupreis 2023 vergeben

Starkes Zeichen der Stahlbaubranche; auch Studierende erstmals ausgezeichnet

Wien (OTS) - Im Rahmen des 33. Österreichischen Stahlbautages in Graz wurden die Gewinner des 9. Österreichischen Stahlbaupreises 2023 bekanntgegeben. Insgesamt wurden 21 Projekte eingereicht und von einer Fachjury bewertet.

Siegerprojekt Kategorie Hochbau

Der Sieg in dieser Kategorie ging an das Projekt „Atmosphere by Krallerhof“ von Oberhofer Stahlbau GmbH. Das Projekt zeichnet sich laut Jury „durch die Kombination eines gestalterisch ambitionierten Entwurfs mit dem vorbildhaften Einsatz von Stahl als Konstruktionsmaterial aus. Nur durch den Einsatz von Stahl können die hohen, nicht zuletzt aus der Begrünung des in den Hang integrierten Daches erwachsenden Lasten abgeleitet werden. Der Stahlbau ermöglicht die Wahrung eines ebenso schlanken wie feingliedrigen Erscheinungsbildes für die Hülle eines doch beträchtlichen Volumens.“ Auch die Fertigungskompetenz der Ausführenden ist laut Jury in hohem Maße preiswürdig.

Siegerprojekt Kategorie Infrastruktur

In der Kategorie Infrastruktur geht der Preis an das Projekt „Lady-Herkomer-Steg“ in Landsberg am Lech, eingereicht von der GLS Bau und Montage GmbH. Die Jury würdigt mit diesem Preis „die herausragend feingliedrige Architektur und die damit verbundene vorbildhafte konstruktive Umsetzung eines für den Stahlbau beispielgebenden Tragwerksentwurfs. Die anspruchsvolle Tragwerkskonstruktion - ein leicht gekrümmter, gevouteter, luftdicht verschweißter Hohlkasten - zeugt von hoher Planungs- und Fertigungskompetenz der Handelnden. Das auf das Notwendige beschränkte Erscheinungsbild der Brücke erzeugt Eleganz durch formale Klarheit. Sorgfältig geplante Details veranschaulichen den Verlauf der abgeleiteten Kräfte und zielen stets auf größtmögliche Schlankheit der Bauteile.“

Anerkennungspreise für Nachhaltigkeit, Weiternutzung und Fertigungstechnik

Erstmal wurden heuer auch drei Anerkennungspreise in Sonderkategorien vergeben. Den Anerkennungspreis für Nachhaltigkeit erhielt die „Mobile Schwimmhalle Wiener Stadionbad“ der Unger Stahlbau GmbH, den Anerkennungspreis für Weiternutzung die „Stadthalle Kapfenberg Nachhaltige Transformation“, eingereicht von tmp Architekten, und die Anerkennung Fertigungstechnik ging an die „Neue Eisenbahnbrücke Linz“ von MCE GmbH und KMP ZT-GmbH.

Stahlbaupreis für Studierende – next Generation

Nach zehn Jahren Pause wurde heuer wieder der Stahlbaupreis für Studierende ausgelobt: the next generation! Bei diesem Wettbewerb wurden insgesamt 67 Projekte eingereicht. Der Sieg ging in der Kategorie Recycle – Upcycle an Frau Ana Maria Chiriac mit dem Projekt „Bridge Of Flowers“. In der Kategorie Raum & Struktur gewann Nathaniel Loretz mit seinem Projekt „Laboratory Of The Self“. Weiters wurden drei Anerkennungen und eine lobende Erwähnung ausgesprochen.

Ausführliche Informationen zu den prämierten Projekten, die Jurybegründungen und Bildmaterial finden Sie unter: www.stahlbauverband.at

Über den Österreichischen Stahlbaupreis und den Stahlbauverband

Der Österreichische Stahlbaupreis wird im Zweijahresrhythmus vom Österreichischen Stahlbauverband vergeben, 2023 bereits zum neunten Mal. Ziel ist es, die Fachkompetenz und die Leistungsfähigkeit des österreichischen Stahlbaus zu präsentieren sowie die architektonische Ausdrucksstärke, das technische Potential und die Vielseitigkeit des Stahlbaus zu zeigen. Die Prämierung der Top-Stahlbauprojekte wird durch eine Fachjury vorgenommen.



Der Österreichische Stahlbauverband vertritt rund 100 Mitglieder aus den Bereichen Stahlbau (industriell und gewerblich), Stahlhandel, Stahlerzeugung, Zulieferindustrie, Korrosionsschutz, Interessenvertretungen, Behörden, Prüfanstalten, Technische Büros und Ziviltechniker und ist ein Verein im Sinne des österreichischen Vereinsgesetzes mit Sitz im Fachverband Metalltechnische Industrie.

