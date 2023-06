IGGÖ-Präsident Vural kandidiert für zweite Amtszeit

Nach reiflicher Überlegung und in enger Absprache mit meiner Kultusgemeinde sowie mit den mir vertrautesten Personen habe ich mich dazu entschlossen, mich mit meiner ganzen Kraft und Überzeugung, mit meinen Erfahrungen der letzten Jahre, mit Mut für Veränderung und der Bereitschaft neue Wege einzuschlagen, im Dezember bei den Wahlen des Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreichs erneut zur Verfügung zu stellen. Mag. Ümit Vural

Wien (OTS/IGGÖ) - Am Samstag, dem 17. Juni 2023, fand die neunte, zugleich auch letzte Sitzung in der aktuellen Periode des Schurarates statt, der das Legislativorgan der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) ist.

Nach der Ansprache des Schuraratsvorsitzenden Esad Memić wurde den Delegierten ein umfassender Tätigkeitsbericht vorgelegt, der einen Einblick in die vielfältige Arbeit, das breite Aufgabengebiet und in die Errungenschaften der Religionsgemeinschaft seit ihren letzten Wahlen im Dezember 2018 ermöglichte. Anschließend zogen Funktionär*innen der unterschiedlichen Gremien und Einrichtungen der IGGÖ ihre Resümees über die vergangenen viereinhalb Jahre.

Im Rahmen der Juni-Sitzung gab Präsident Vural auch seinen Wiederantritt für die Wahlen der IGGÖ am 2. Dezember 2023 bekannt: „Nach reiflicher Überlegung und in enger Absprache mit meiner Kultusgemeinde sowie mit den mir vertrautesten Personen habe ich mich dazu entschlossen, mich mit meiner ganzen Kraft und Überzeugung, mit meinen Erfahrungen der letzten Jahre, mit Mut für Veränderung und der Bereitschaft neue Wege einzuschlagen, im Dezember bei den Wahlen des Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreichs erneut zur Verfügung zu stellen.“

In seiner Ansprache beschrieb Vural den erfolgreichen Reformprozess im Bildungsbereich, den Ausbau der sozialen Dienstleistungen und die Maßnahmen zur Modernisierung der Verwaltung der IGGÖ. Nach den herausfordernden Zeiten infolge des Inkrafttretens des Islamgesetzes 2015 und nach internen Querelen, die 2018 zu vorzeitigen Neuwahlen geführt hatten, sei es durch transparente Arbeitsprozesse und klare öffentliche Positionierungen gelungen, das Vertrauen der österreichischen Muslim*innen in ihre Vertretung zurückzugewinnen. Als besonders erfreulich wertete Präsident Vural auch das gestärkte Bewusstsein für die innermuslimische Vielfalt sowie die Impulse, die zur Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und jungen Mitgliedern gesetzt wurden.

Die Ankündigung hat seit Samstag positive Reaktionen hervorgerufen. Eine Vielzahl der in der IGGÖ vertretenen Kultusgemeinden haben dem amtierenden Präsidenten bereits ihre Unterstützung für die Neuwahlen ausgesprochen. Seine Wahlliste und ihr Programm für die zweite Amtsperiode möchte Vural im Herbst präsentieren.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Valerie Mussa

Pressesprecherin der IGGÖ

Mobil +43 676 840 524 208

Mail presse @ derislam.at