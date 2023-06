„Sport am Sonntag“ mit „Spielberg Spezial“-Ausgabe

Am 25. Juni um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Ernst Hausleitner präsentiert diese „Spielberg Spezial“-Ausgabe von „Sport am Sonntag“ am 25. Juni 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 als Beginn des großen ORF-Spektakels mit 26 Stunden Live-Berichterstattung am Renn-Wochenende 30. Juni bis 2. Juli.

Die Themen:

Erfolgsprojekt Red Bull Racing

Motorsportchef Helmut Marko über das schnellste Team der Welt, das Phänomen Max Verstappen und die lange Tradition des Österreich Grand Prix.

Die heiligen Hallen von Mercedes F1

Zu Besuch bei Toto Wolff in der Mercedes-Zentrale in Brackley.

Benzinbrüder oder Innovationsmotor?

Eine Zeitreise in die Vergangenheit und in eine mögliche Zukunft der Formel 1.

