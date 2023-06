„Bürgeranwalt“: Nächtliche Ruhestörungen – Wird eine öffentliche Freifläche als Partylocation missbraucht?

Am 24. Juni um 18.00 Uhr in ORF 2

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt" am Samstag, dem 24. Juni 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Die Wientalterrasse wurde im Jahr 2015 von der Stadt Wien als frei zugängliche Erholungsfläche für die Bevölkerung errichtet. Eine Gruppe von Anrainerinnen und Anrainern beklagt, dass die Besucherinnen und Besucher der Terrasse oft bis spät in die Nacht lärmen. Immer wieder würden die um ihren Schlaf gebrachten Anrainerinnen und Anrainer die Polizei rufen, doch das sorge nur kurz für Ruhe. Weil weder die Politik noch die Polizei wirksam gegen die nächtlichen Ruhestörungen vorgehen würden, wurde Volksanwalt Walter Rosenkranz eingeschaltet. Er fordert wirksame Maßnahmen, wie etwa eine nächtliche Absperrung der Terrasse.

Nachgefragt – Auszahlungspanne beim Klimabonus

Eigentlich hätten alle Anspruchsberechtigten im Herbst 2022 den Klimabonus erhalten sollen. Doch bei der Auszahlung sind Fehler passiert und Zigtausende Betroffene – überwiegend EU- und Drittstaatsangehörige – haben das Geld nicht wie versprochen bekommen. Beim zuständigen Klimaschutzministerium hat man ihnen dann versprochen, die Auszahlung im Februar 2023 nachzuholen. Haben mittlerweile alle das Geld bekommen? Was befürchtet die Volksanwaltschaft beim Klimabonus 2023?

Stromunfall bei Arbeiten am Wiener Westbahnhof – wer zahlt Schadenersatz und Schmerzengeld?

Der heute 44- jährige Herr O. war bei Oberleitungsdemontagearbeiten am Wiener Westbahnhof beschäftigt und sagt, er hätte dabei alle Sicherheitsvorschriften eingehalten. Aber weil Pläne Stromleitungen nicht richtig dargestellt haben, seien ihm dann 15.000 Volt Strom durch den Kopf in den Körper eingefahren. Er hat überlebt, wird aber, wie sein Anwalt meint, nie wieder arbeiten können. Nun hat sich Herr O. an „Bürgeranwalt“ gewandt, weil er das Gefühl hat, dass diejenigen, die Schadenersatz zahlen sollten, sich jetzt „abputzen“.

