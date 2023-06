Lebenswerteste Stadt: Wien kümmert`s. Tag für Tag!

Stadt Wien-Kampagne informiert über Leistungen der Daseinsvorsorge als wichtigsten Job in der Stadt

Wien (OTS/RK) - Wien steht regelmäßig an der Spitze der Lebensqualitäts- und Smart-City-Rankings. Im diese Woche veröffentlichten jährlichen „Monocle's Quality of Life Survey“-Ranking erreichte Wien zum ersten Mal den ersten Platz. Auf der gestern veröffentlichten Rangliste der zehn lebenswertesten Städte der Welt der britischen „Economist“-Gruppe steht Wien zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren auf Platz eins. Die Kriterien mit denen Wien bei den Lebensqualität-Rankings regelmäßig Top-Positionen erzielt: Hohe Sicherheit, breites Kulturangebot und funktionierende Infrastruktur von Wasser über Wohnen, Bildung, Gesundheit bis hin zur Müllabfuhr – in anderen Worten die hochwertige, kommunale Daseinsvorsorge.

Die Daseinsvorsorge zählt für jede Stadt und Gemeinde, so auch für Wien, zu ihren Kernaufgaben. Genau darüber informiert die aktuelle Kampagne der Stadt Wien „Wien kümmert’s. Tag für Tag.“ Der thematische Fokus wird dabei auf digitale Infrastruktur, Gesundheit und Prävention, Bildung, Wasser und Abfallentsorgung gelegt. Dienstleistungen und Serviceangebote stehen dabei im Mittelpunkt und reichen vom kostenlosen WLAN und Digitalangeboten sowie digitalen Amtswegen über niederschwellige Gesundheitsangebote wie Motorikparks oder Nachmittagssportkurse und zahlreiche Bildungsservices für Kinder bis hin zu quellfrischem Trinkwasser und den breit gefächerten Leistungen der 48er.

Der Themenschwerpunkt wird auch in den redaktionellen Kanälen der Stadt umfangreich begleitet. Dazu zählen Reportagen in der Stadtzeitung MEIN WIEN, Features im Stadt Wien-Podcast und auf den Social-Media-Kanälen der Stadt sowie regelmäßige Berichterstattung im täglich erscheinenden MEIN WIEN heute E-Mail-Newsletter der Rathauskorrespondenz.

Daseinsvorsorge als Dienstleistung und Karriere-Chance

„Das ausgezeichnete Abschneiden in den einschlägigen Rankings ist eine Bestätigung für die Wichtigkeit einer funktionierenden und zuverlässigen Daseinsvorsorge in einer Millionenstadt wie Wien. Damit wir die hohe Lebensqualität und funktionierende Daseinsvorsorge auch weiterhin auf diesem Level halten, ist es wichtig, dass wir auch weitere Menschen in und um Wien dafür begeistern, an Wien und somit an der Daseinsvorsorge mitzuarbeiten. Das schafft die neue Stadt-Wien-Kampagne ‚Wien kümmert`s. Tag für Tag!‘“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig.

Tausende Mitarbeiter*innen der Stadt arbeiten Tag für Tag daran, dass die Dienstleistungen, die die Wiener*innen von der Stadt erwarten, funktionieren. Bis zum Jahr 2030 sucht die Stadt Wien rund 21.000 Mitarbeiter*innen – die meisten davon im Bereich der Daseinsvorsorge. Parallel zur laufenden Employer Branding- und Recruiting-Kampagne werden deshalb die Menschen auch im Rahmen dieses Informationsschwerpunktes dazu eingeladen an Wien mitzuarbeiten.

Crossmediale Kampagne holt Daseinsvorsorge vor den Vorhang

Im Vordergrund steht der Nutzen für die einzelnen Bürger*innen. Die Stadt Wien informiert, wie Tag für Tag Leistungen der Daseinsvorsorge in unserem Leben eine zentrale Rolle spielen. So wird der abstrakte Begriff der Daseinsvorsorge, im Sinne der Wiener Markenstrategie „Der Mensch in der Mitte“ greifbar. In den kommenden zwei Monaten wird die Kampagne in der ganzen Stadt crossmedial in Print, Online, Social Media und Außenwerbung sichtbar sein.

Darüber hinaus macht der Vorteilsclub der Stadt Wien das Thema Daseinsvorsorge erlebbar. So werden im Rahmen der Kampagne unter den Vorteilsclub-Mitgliedern spannende Aktivitäten wie beispielsweise die Besichtigung der Wiener Kanalisation (3. Mann Tour), eine Stadtrundfahrt zur Deponie Rautenweg, zum Abfalllogistikzentrum und zur Hauptkläranlage sowie ein professionelles Gruppentraining in einem Motorikpark zur Gesundheitsprävention verlost. Anlässlich des 150. Jubiläums des Wiener Wassers werden zudem gebrandete Wasserflaschen verlost. Anmeldung und alle Aktionen des Vorteilsclubs der Stadt Wien unter vorteilsclub.wien.at.

Weitere Informationen zur Kampagne und zur Daseinsvorsorge: daseinsvorsorge.wien.gv.at (Schluss)

