„Orientierung“: Weltweit erste Bischöfin – Altkatholiken Österreichs weihen Oberhaupt

Weltweit erste Bischöfin: Altkatholiken Österreichs weihen Oberhaupt

Maria Kubin wird am Samstag in Wien zur Bischöfin der Altkatholischen Kirche Österreichs geweiht. Die 57-jährige gebürtige Wienerin ist Theologin und Psychotherapeutin und erst seit vier Jahren als Priesterin tätig. Die Weihe von Frauen zu Priesterinnen ist bei den Altkatholiken seit rund zwanzig Jahren möglich, nun kommt weltweit das erste Mal eine Frau als Bischöfin ins Amt. Lena Göbl berichtet.

Weichenstellung: Evangelische Kirche wählt Synodenpräsidenten

In der evangelischen Kirche Österreichs kündigt sich eine neue Ära an. Synodenpräsident Peter Krömer ist nach mehr als dreißig Jahren im Amt zurückgetreten, Ende Juni wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt. Die Synode ist das oberste gesetzgebende Organ der evangelischen Kirche, ihr Präsident gilt als weltliches Pendant zum Bischof. Wer immer Ende Juni gewählt wird, ist nicht nur mit steigenden Austrittszahlen konfrontiert, sondern muss auch unterschiedlichste Strömungen von konservativ bis liberal hinter sich vereinen. Konstantin Obermayr hat mit den zwei Kandidatinnen und dem Kandidaten über die Zukunft ihrer Kirche gesprochen.

Heiße Eisen: Bischofskonferenz berät über Reformweg

Am Dienstag hat der Vatikan das Arbeitspapier für die Weltsynode vorgelegt, die im Herbst in Rom Reformen innerhalb der katholischen Kirche auf den Weg bringen soll. Der Pflichtzölibat und die Diakonenweihe für Frauen wird darin zur Diskussion gestellt. Ist das tatsächlich eine Sensation oder nur die Zusammenfassung unterschiedlicher Stellungnahmen, die im Vorfeld weltweit gesammelt wurden? Lisa Ganglbauer hat dazu österreichische Bischöfe befragt, die sich diese Woche zu ihrer turnusmäßigen Frühjahrstagung in Mariazell getroffen haben.

Gegen Wetterkapriolen: Die Caritas hilft in Kenia

Im Norden von Kenia, in Marsabit, sind nach dem jahrelangen Ausfall der Regenperioden neunzig Prozent des Viehs verendet. Die Caritas Österreich unterstützt nun mehrere Projekte, um den traditionell lebenden Hirtenvölkern einen Neustart zu ermöglichen. Daneben bemüht man sich um Langzeitprogramme, damit die Bevölkerung widerstandsfähiger gegen Wetterkapriolen wird, etwa durch Vorratswirtschaft, Brunnenbau und finanzielle Absicherung, sodass bei Bedarf Lebensmittel gekauft werden können. Eine Reportage von Marcus Marschalek.

Albertina: Götter, Helden und Verräter

Mit „Götter, Helden und Verräter“ widmet sich die Sammlung Albertina noch bis Ende August dem Historienbild um 1800. Neben den Epen Homers und der römischen Geschichte waren auch Motive des Alten und Neuen Testaments beliebt. So sind unter anderem „Die Sintflut“ von Joseph Anton Koch oder „Adam und Eva beweinen den Tod ihres Sohnes Abel“ von Heinrich Friedrich Füger zu sehen. Karoline Thaler hat die Ausstellung besucht.

