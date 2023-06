„Heimat Fremde Heimat“ über umstrittenes EU-Paket zu Asyl

Außerdem am 25. Juni um 13.30 Uhr in ORF 2: „Weitblicke“ mit Klaus Maria Brandauer

Wien (OTS) - Stefan Ribitsch präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 25. Juni 2023, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Umstrittenes EU-Paket zu Asyl

Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich die Innenministerinnen und Innenminister der EU-Staaten beim Asylgipfel in Luxemburg vor rund zwei Wochen auf eine verschärfte Migrations- und Asylpolitik geeinigt. Das Hauptziel dieser Reform ist es, restriktiver mit Personen umzugehen, die wenig Chancen auf ein Bleiberecht haben. Diese Vorabprüfung soll auch in Drittstaaten durchgeführt werden können. Bei positivem Ausgang sollen die Schutzsuchenden gerecht auf die EU-Mitgliedstaaten verteilt werden, wobei finanzielle Kompensationszahlungen für jene Länder vorgesehen sind, die keine geflüchteten Menschen aufnehmen wollen. Menschenrechtsorganisationen sowie Expertinnen und Experten kritisieren den Entwurf und sehen darin eine Beschneidung der Rechte von Schutzsuchenden. Ein Bericht von Adriana Jurić.

Zu Gast im Studio: Rechtsanwältin Nadja Lorenz

Katalanisch in Österreich

In der Kärntner Stadt Villach fanden sich vergangenes Wochenende rund 500 katalanische Künstlerinnen und Künstler ein, um ihre Kultur und Sprache dem Publikum zu präsentieren. Das alljährliche Festival, das jeweils in einer anderen europäischen Stadt abgehalten wird, spielt für die katalanische Community in der Diaspora und so auch für die österreichische eine wichtige Rolle. Highlight neben den Feuerteufeln, Giganten und Tänzen war diesmal die Anwesenheit des Bestsellerautors Albert Sánchez Piñol, des jungen Dirigenten Daniel Mestre und vor allem des ehemaligen katalanischen Regierungschefs und Separatistenführers Carles Puigdemont. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

„Weitblicke“ mit Klaus Maria Brandauer

Klaus Maria Brandauer – Weltstar auf der Bühne und im Film – feiert seinen 80. Geburtstag. Der Schauspieler unterstützt seit seiner Jugend Minderheiten und setzt sein Talent auch dafür ein, ein gutes Leben für alle gesellschaftlichen Gruppen einzufordern. In der Sendereihe „Weitblicke“ tritt der Ausnahmekönner voll Engagement gegen Rassismus und für solidarisches Denken und Handeln auf. Sabina Zwitter hat den Künstler getroffen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at