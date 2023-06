Astrid Zöchling leitet neue IT- und Netzwerk-Hauptabteilung in der ORF-Technik

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann hat auf Vorschlag des Technischen Direktors, Dr. Harald Kräuter, MMag. Astrid Zöchling, MSc, zur Leiterin der im Zuge der Neustrukturierung der ORF-Technik geschaffenen Hauptabteilung Informationstechnologie und Netzwerk bestellt. Zöchling wechselt mit 1. Juli 2023 in den ORF.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Fachkompetenz, Professionalität, Engagement – Astrid Zöchling vereint diese Eigenschaften in höchstem Maße. Es freut mich daher ganz besonders, dass sie in Zukunft die Direktion für Technik und Digitalisierung als Hauptabteilungsleiterin für die Bereiche IT und Netzwerk maßgeblich unterstützen und verstärken wird.“

Dr. Harald Kräuter, Direktor für Technik und Digitalisierung: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Astrid Zöchling eine der führenden Frauen in der IT-Branche dafür gewinnen konnten, die Leitung der neugegründeten Hauptabteilung für die Bereiche Informationstechnologie und Netzwerk im ORF zu übernehmen. Sie wird die Weiterentwicklung von Technik und Digitalisierung in meiner Direktion mit ihren herausragenden Management-Skills und ihrer brillanten fachlichen Expertise maßgeblich mitgestalten und uns damit auf unserem Weg vom Public Service Broadcaster zur multimedialen Public Service Plattform wertvolle Unterstützung liefern.“

MMag. Astrid Zöchling, MSc: „Informations- und Netzwerktechnologie sind Basis und Voraussetzung für das Funktionieren jedes modernen Unternehmens. Ich freue mich sehr darauf, meine Leadership-Erfahrung in diesen Bereichen, ebenso wie meine Fachkompetenz im Gebiet der digitalen Transformation, in Zukunft beim ORF einzubringen. Österreichs größtes Medienunternehmen auf seinem Weg in eine noch digitalere Zukunft begleiten zu dürfen und die technologische Weiterentwicklung aktiv mitzugestalten, ist für eine IT-Expertin eine große und äußerst spannende Herausforderung und Chance.“

MMag. Astrid Zöchling, MSc, gebürtige Oberösterreicherin, hat in Wien Politikwissenschaften, Wirtschaft und Recht studiert. Nach Erfahrungen in der Personalberatung und als IT-Projektmanagerin fokussierte sich Zöchling auf die Bereiche Digital Strategy, Big Data und User Experience. Zuletzt führte sie als Head of Analytics konzernweit die Business-Intelligence-Agenden der BAWAG und baute im Zuge dessen auch eine Data und Business Intelligence Academy auf.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at