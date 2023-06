Aviso Pressekonferenz: Obsorge jetzt! - Verantwortung übernehmen – für ALLE Kinder!

Irmgard Griss: "Jedes geflüchtete Kind, das ohne Eltern in Österreich ankommt, muss ab dem ersten Tag eine:n obsorgeberechtige:n Erwachsene:n zur Seite gestellt bekommen".

Wien/Traiskirchen (OTS) - Die Initiative „Gemeinsam für Kinderrechte“ berichtet über die Beratungs-Aktion der Menschenrechts-Organisationen vor den Jugend-Quartieren des Bundes in der vergangenen Woche. Das Bündnis erneuert die Forderung des Kindeswohlberichts, das Gesetz zur Obsorge-Übertragung an die Behörden ab dem ersten Tag nach der Ankunft in Österreich endlich in Umsetzung zu bringen.

Wir laden die Medienvertreter:innen herzlich ein zur Pressekonferenz

AVISO Pressekonferenz: Obsorge jetzt! - Verantwortung übernehmen – für ALLE Kinder!

Irmgard Griss: „Jedes geflüchtete Kind, das ohne Eltern in Österreich ankommt, muss ab dem ersten Tag des Asylverfahrens eine:n obsorgeberechtige:n Erwachsene:n zur Seite gestellt bekommen“.



Ihre Gesprächspartner:innen sind:

• Irmgard Griss (Vorsitzende der Kindeswohl Kommission)

• Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez (Netzwerk Kinderrechte, Juristin)

• Christoph Riedl (für die Initiative Gemeinsam für Kinderrechte)

• Regina Rischan, Psychologin Integrationshaus



Datum: 29.06.2023, 10:00 Uhr

Ort: Garten der Begegnung

Ecke Einödweg und Akademiestraße (direkt neben der SIAK), 2414 Traiskirchen, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Roberta Rastl, Pressesprecherin Diakonie Österreich

Für die Initiative "Gemeinsam für Kinderrechte"

mobil: 0664 3149395 | email: presse @ diakonie.at