Alles über Trennung, Dating und sein neues Domizil: RTLZWEI zeigt "Herr Glööckler sucht das Glück" ab 12. Juli 2023 (FOTO)

Alles über Trennung, Dating und sein neues Domizil: RTLZWEI zeigt "Herr Glööckler sucht das Glück" ab 12. Juli 2023

München (ots) - Harald Glööckler ist bekannt dafür pompöös, extravagant und ikonisch zu sein - doch ihn zeichnet viel mehr aus als nur das! RTLZWEI begleitet Herrn Glööckler in sechs Folgen auf seinem Weg in ein neues Leben - zwischen Verlustangst und Neuanfang. Hinter der seit Jahrzehnten aufgebauten Fassade ist Harald Glööckler ein Mensch mit Ecken und Kanten und einer großen Persönlichkeit, an die er uns nun näher heranlässt als je zuvor. Dabei stets an seiner Seite: sein geliebter Papillon-Rüde Billy-King.

Personality-Dokusoap über die Ikone Harald Glööckler

Sechs Folgen am Mittwochabend

Ausstrahlung ab 12. Juli 2023 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI

In der neuen RTLZWEI Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" erleben die Zuschauenden Harald Glööckler so offen wie nie zuvor. So teilt der Star-Designer seine Emotionen rund um die Trennung von Ex-Mann Dieter Schroth mit der Öffentlichkeit und spricht auch darüber, wie es so weit gekommen ist. Nach 35 gemeinsamen Jahren hatte Harald Glööckler sich dazu entschieden, die eingetragene Lebenspartnerschaft aufzulösen.

Das Publikum erfährt zudem, ob Herr Glööckler nun wieder bereit ist, einen neuen Partner in sein bewegtes Leben zu lassen. Wird der erfolgreiche Geschäftsmann trotz des Trennungsschmerzes ein neues Kapitel aufschlagen können? So viel steht fest: Es kommt zum ersten Date nach über drei Jahrzehnten!

Nicht nur emotional, sondern auch körperlich steht für Harald Glööckler 2.0 ein Wandel auf dem Programm: Der Kult-Designer nimmt das Publikum mit zu seiner Brust-Operation und lässt sie an seiner optischen Verwandlung teilhaben. Denn: Er ist nie damit fertig, sich und sein Äußeres noch pompööser zu gestalten und weiter upzugraden.

Harald Glööckler ist im Aufbruch und auch räumlich muss sich daher etwas verändern! "Prince Pompöös" gewährt dem Publikum exklusiv den ersten Blick in sein neues Domizil. Selbst auf der glamourösen Einweihungsparty seiner neuen Luxusbehausung dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der neuen Dokusoap "Mäuschen spielen" und das illustre Fest vor den heimischen Bildschirmen miterleben.

"Herr Glööckler sucht das Glück" - Ausstrahlung ab 12. Juli um 21:15 Uhr, immer mittwochs bei RTLZWEI. Das Format wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.

