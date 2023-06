Bezirksmuseum 19: „Die Unbelehrbarkeit des Schönen“

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „K.U.N.“ richtet am Sonntag, 25. Juni, im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) einen Leseabend mit Musik aus. Die Veranstaltung hat den Titel „Die Unbelehrbarkeit des Schönen“. Der kurzweilige Abend steht im Zeichen einer „Wiedergeburt der Renaissance“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Spenden der Besucher*innen werden erbeten. Ludwig Drahosch rezitiert aus seiner Erzählung „Simonettas Schatten“ und Johanna Beisteiner (Gitarre, Gesang) interpretiert bewegende Melodien aus der Renaissance-Zeit. Das Team des Vereines „K.U.N.“ (Klassisches und Neues) beantwortet Fragen dazu per E-Mail: kv-klassischesundneues@gmx.at.

Die Publikation „Simonettas Schatten“ aus dem Verlag Margarete Tischler umfasst 168 Seiten. Das Werk von Ludwig Drahosch rund um den alten Maler „Giorgio“, dessen Muse „Genoveva“ sowie den Spuren einer Vision kostet 22 Euro (ISBN: 978-3-903370-15-9). E-Mails an das Verlagshaus: buch@verlag-margarete-tischler.at.

Informationen über die ständige Bezirksgeschichte-Schau, über temporäre Sonder-Ausstellungen und über Kultur-Termine in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Döbling holen Interessierte bei der ehrenamtlichen Leiterin, Brigitte Kolin, ein: Telefon 368 65 46 (Montag und Mittwoch am Vormittag). Kontaktaufnahme via E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Schriftsteller Ludwig Drahosch: www.instagram.com/ludwigdrahosch/?hl=de

Verlag Margarete Tischler: www.verlag-margarete-tischler.at

Musikerin Johanna Beisteiner: https://beisteiner.com/de/home/

Veranstaltungen im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/

