Zum vierten Mal „hören:sitzendorf“

Festival unter dem Motto „magica“ ab 30. Juni

St.Pölten (OTS) - Vom Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, findet zum mittlerweile vierten Mal in Sitzendorf an der Schmida das Festival „hören:sitzendorf“ unter der künstlerischen Leitung der Komponistin Johanna Doderer statt. Das heuer unter dem Motto „magica“ stehende Festival ist eng mit Musik, Bildern und Literatur aus Italien und dem mediterranem Raum verbunden, wobei der Bogen von Antonio Vivaldi bis zu zwei Uraufführungen reicht, die sich dem Licht und dem Atem widmen. Neben den bewährten Spielorten im Zentrum von Sitzendorf steht diesmal auch ein Samstag-Ausflug in einen angrenzenden Teil der Gemeinde, nach Frauendorf in das Schuh-Presshaus, auf dem Programm.

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 30. Juni, mit dem Konzert „Musik des Südens“ in der Sitzendorfer Pfarrkirche Sankt Martin. Neben dem Duo Julia Smirnova (Violine) und Konstantin Manaev (Cello) ist dabei ab 16 Uhr auch der italienische Gitarrist Roberto Porroni zu hören; dazu kommt die Uraufführung von „Catch my breath“, eines Auftragswerks von Ruben Zahra. Danach präsentiert Irena Racek ab 18 Uhr im Weißen Haus ihre „Umbrischen Impressionen“ und lädt eine „Festa Italiana“ ab 19.30 Uhr zum „Mulatschag“ mit Volksmusik aus Apulien.

Am Samstag, 1. Juli, geht es um 10 Uhr im Weißen Haus mit einer ebenfalls Italien gewidmeten Lesung von Milan Racek weiter, während im Kirchenpark ein Kinderprogramm mit Ponys startet. Um 14 Uhr beginnt eine vom Klarinettisten Simon Reitmeier musikalisch begleitete Weinwanderung nach Frauendorf, wo Maria Doderer ab 17 Uhr im Schuh-Presshaus aus ihren „Marokkanischen Märchen“ lesen wird. Nach einer Heurigenjause spielt das Wiener Klavierquartett ab 20 Uhr u. a. die Uraufführung des Klavierquartetts „Licht“ von Johanna Doderer, eines Auftragswerks des Wiener Musikvereins. Anschließend präsentieren Sebastian Kubelka und Patrick Doderer ihren gleichnamigen Musikfilm.

Am Sonntag, 2. Juli, findet ab 11 Uhr in Sankt Martin das Finalkonzert mit von Julia Smirnova (Violine), Konstantin Manaev (Violoncello) und Gabriel Meloni (Klavier) interpretierter Kammermusik von Ludwig van Beethoven, Dmitri Schostakowitsch u. a. statt. Zudem ist dabei Johanna Doderers Klaviertrio Nr. 5 nach dem Animationsfilm „Das wandelnde Schloss“ zu hören.

Eintritt: freie Spende; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 0699/17000169 und www.hoerensitzendorf.at.

