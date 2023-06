VSStÖ, GRAS und KSV LiLi stellen neue linke ÖH-Exekutive auf Bundesebene

Damit werden Österreichs Student_innen weiterhin durch eine linke Koalition auf Bundesebene vertreten.

Wien (OTS) - Von 9. bis 11. Mai 2023 konnten über 350.000 Studierende in Österreich ihre gesetzliche Vertretung, die ÖH, wählen. Dabei konnte bei der heurigen Wahl ein klarer Zulauf zu linken Fraktionen beobachtet werden. Nach knapp einem Monat Koalitionsverhandlungen unterschrieben Nina Mathies (VSStÖ), Sarah Rossmann (GRAS) und Simon Neuhold (KSV LiLi) heute den Koalitionsvertrag für die kommenden zwei Jahre. “Im Herzen unserer kommenden Arbeit stehen ganz klar die Studierenden. In den nächsten zwei Jahren werden wir eine laute und soziale Stimme für alle Studierenden sein”, so die drei frischen Koalitionspartner_innen. Sie sollen bei der heutigen konstituierenden Sitzung der ÖH-Bundesvertretung gewählt werden. Ihre Arbeit nehmen sie dann mit 1. Juli auf.

Der sozialistische Studierendenverband VSStÖ konnte mit Spitzenkandidatin Nina Mathies sein bestes Ergebnis aller Zeiten verzeichnen. “Im Koalitionsvertrag ist eine klare VSStÖ-Handschrift zu erkennen. Schon im Wahlkampf stand für uns leistbarer Wohnraum und soziale Absicherung an prominenter Stelle, diese Themen werden wir aktiv in unseren Arbeitsalltag einbinden und alles daran setzen, Verbesserungen für Studierende zu erwirken”, so die 22-jährige Vorarlbergerin Mathies.

Mit der 21 jährigen Lehramtsstudentin Sarah Rossmann sind auch die Grünen und Alternativen Student_innen im Vorsitz der ÖH vertreten. "Die Klimakatastrophe ist die zentralste Krise unserer Zeit. Sie zu bekämpfen, muss auf allen Ebenen passieren, auch auf Hochschulebene", sagt Rossmann. "Hochschulen, als Orte der Forschung und Wissenschaft, müssen mit gutem Beispiel vorangehen und vorzeigen, wie Klimaschutz institutionalisiert werden kann. Deshalb werden wir in den nächsten zwei Jahren weiterhin alles daran setzen, dass Österreichs Hochschulen bis 2030 klimaneutral werden", betont die Spitzenkandidatin der Grünen und Alternativen Student_innen für die ÖH-Wahl 2023.

Auch der KSV LiLi konnte bei der diesjährigen ÖH-Wahl ein Rekordergebnis verzeichnen. Sie sind mit Listenzweitem, Simon Neuhold, zum ersten Mal Teil einer ÖH-Exekutive auf Bundesebene. Der bisherige Referent für Antifaschismus und Sport an der ÖH Uni Wien freut sich über die Koalition. “Uns war es von Anfang an wichtig, eine Koalition zu finden, die unsere linken Werte klar vertritt. Wir werden unsere Inhalte in die ÖH tragen und freuen uns, Wahlkampfforderungen wie die Aufarbeitung der faschistischen Geschichte von Hochschulen umsetzen zu können”, so der 24-jährige Wiener.

Die Koalitionspartner_innen zeigen sich kämpferisch. “Auch in den kommenden zwei Jahren werden wir nicht leise sein, wenn die Bundesregierung die Probleme von uns Studierenden ignoriert und uns im Regen stehen lässt. Alle Student_innen verdienen ein unbeschwertes Studium”, so Mathies, Rossmann und Neuhold einstimmig.

