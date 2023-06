Tag der Wissenschaftsolympiaden: Bundesminister Polaschek trifft teilnehmende wissenschaftliche Talente im BMBWF

BM Martin Polaschek empfängt Delegation der Wissenschaftsolympiaden: Wir setzen früh an und fördern junge Wissenschaftstalente

Wien (OTS) - Als „Tag der Wissenschaftsolympiaden“ ist der 22. Juni ein bedeutender Termin im österreichischen Bildungskalender. Zu diesem Anlass empfing Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek die Delegationsteams der internationalen Olympiaden in Mathematik, Physik, Chemie, Informatik und Philosophie im Bildungsministerium. Ziel des Tages war unter anderem die Förderung junger wissenschaftlicher Talente und die Stärkung des Vertrauens und der Begeisterung für Wissenschaft und Forschung in der Gesellschaft.

„Wir haben den Tag der Wissenschaftsolympiaden ins Leben gerufen, um die großartigen Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Wissenschaftsolympiaden gebührend zu würdigen und den Delegationsmitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich mit anderen Interessierten sowie mit der Forschungsgemeinschaft und der Industrie zu vernetzen“, so Polaschek. Der Bildungsminister betont zudem sein zentrales Anliegen, Wissenschaft noch mehr vor den Vorhang zu holen und stärker ins Bewusstsein Gesellschaft zu rücken, um nicht zuletzt das Vertrauen in diese nachhaltig zu stärken. „Durch diesen Tag fördern wir nicht nur die potenziellen Wissenschafterinnen und Wissenschafter, sondern stärken schon frühzeitig das Bewusstsein und das Vertrauen in die Wissenschaft als Grundpfeiler unserer Gesellschaft“, betont er.

Beim Austausch mit den Delegationsmitgliedern unterstreicht Bundesminister Polaschek die Bedeutung der Wissenschaftsolympiaden für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Österreich. Der „Tag der Wissenschaftsolympiaden“ ist eines der zahlreichen Projekte des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung für Begabtenförderung. Der Tag wird heuer vom BMBWF gemeinsam mit der Industriellenvereinigung und der Universität Wien bereits zum dritten Mal veranstaltet.

„Wir unterstützen den Tag der Wissenschaftsolypmiaden sehr gerne, denn es liegt uns seitens der österreichischen Industrie besonders am Herzen, Spitzenleistungen von Schülerinnen und Schülern vor den Vorhang zu holen, gebührend zu feiern und ihre nationalen und internationalen Erfolge auch besser in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die Preisträgerinnen und Preisträger sind die Talente von heute und die künftigen Expertinnen und Experten, die die Herausforderungen von morgen meistern werden“, so fasst Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), das Engagement der Industrie im Rahmen der Wissenschaftsolympiade zusammen.

