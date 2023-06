Dank AKNÖ kommen mehr als 3.000 Leiner&Kika-Beschäftigte rasch zu ihrem Geld

Insolvenzteam der AKNÖ hat Ansprüche in Höhe von 11,5 Mio. € in Rekordtempo berechnet

St. Pölten (OTS) - Heute, am Freitag, den 23. Juni, wurden für 3077 Beschäftigte der Fa. Leiner & Kika MöbelhandelsgmbH die Entgeltforderungen für den Zeitraum 1.6.2023 - 13.6.2023 inkl. der aliquoten Sonderzahlungen im Sanierungsverfahren beim LG St. Pölten und bei der IEF Service GmbH in Höhe von insgesamt ca. € 11,5 Mio. angemeldet.

In Rekordgeschwindigkeit hat das Team des Insolvenzreferates der AK Niederösterreich nach den Betriebsversammlungen an sämtlichen Standorten in ganz Österreich in der Vorwoche die Ansprüche der Beschäftigten anmeldefertig berechnet, um so zu ermöglich, dass die Beschäftigten rasch zu ihrem Geld kommen. „Aufgrund der ca. hohen Zahl an Beschäftigten und der vielen Standorte in ganz Österreich war das eine riesengroße Herausforderung für das Team Markus Penthor, Daniela Aigelsreiter und Tamara Haas“, so die Leiterin des Insolvenzreferats in der AK Niederösterreich, Ingrid Anzeletti.

Sobald die Termine für die Schließungen der Filialen feststehen, wird das Team des Insolvenzreferates der AK Niederösterreich erneut Betriebsversammlungen durchführen; die Termine dazu werden dann laufend auf unserer Homepage angezeigt (aknoe.at)

Den Beschäftigten steht für Fragen auch weiterhin die eigens eingerichtete Hotline unter 07 7171 20120 Mo-Fr von 9-16 Uhr und die Mailadresse luk @ aknoe.at zur Verfügung.

