AVISO: 500 Tage Ukraine-Krieg: Das Hilfswerk International zieht Bilanz seiner Aktivitäten

Wien (OTS) - Am 09. Juli 2023 zählen wir 500 Tage Ukraine-Krieg. Die Folgen sind bis heute: 13,7 Millionen Menschen auf der Flucht vor Tod und Zerstörung, zigtausende Tote und Verletzte, darunter mehr als 8.900 zivile Todesopfer. Schicksale, die auch in Österreich eine hohe Bereitschaft zur Solidarität entfacht haben: Das Hilfswerk International setzt mit rund 6 Millionen Euro einen signifikanten Teil der österreichischen Hilfsgelder wirksam in der Ukraine um. Die österreichische und international tätige Mitgliedsorganisation von Nachbar in Not zieht anlässlich des Einmarsches der russischen Truppen am 24. Februar 2022 Bilanz.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, einen Blick auf die Aktivitäten des Hilfswerk International, den Einsatz österreichischer Spendengelder in der Ukraine und die dadurch ermöglichten Hilfsprojekte zu werfen.

Präsentiert werden Zahlen und Fakten rund um die erfolgten österreichischen Hilfsleistungen. Weil Menschen keine Nummern sind, berichten Geschäftsführer Stefan Fritz und Nothilfekoordinator Heinz Wegerer außerdem mit Bildern und Videomaterial von den bewegenden Einzelschicksalen der Menschen, die sie bei der Arbeit vor Ort kennengelernt hat. Sie berichten über ihre jüngsten Ukraineeindrücke – von der Frontlinie im Osten bis in den Westen – und geben einen Ausblick auf die kommenden Herausforderungen im Angesicht der schweren russischen Angriffe.

Über das Hilfswerk International

Das Hilfswerk International ist eine österreichische und weltweit tätige Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Wien. Sie wurde im Jahr 1978 mit dem Ziel gegründet, Nothilfeprojekte und nachhaltige Entwicklungsprojekte in Afrika, Zentralasien, Osteuropa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Süd- und Südostasien und Südosteuropa durchzuführen. Mit insgesamt mehr als 124 Mitarbeiter*innen in 18 Ländern werden in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Teams sowie lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales und Landwirtschaft initiiert. Im Fokus steht die strukturelle Armutsbekämpfung durch die Förderung von wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit des Hilfswerk International auf der Unterstützung der am stärksten von Armut und Ausgrenzung gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kinder, ältere Personen und ethnische Minderheiten.

Die gemeinnützige, überparteiliche und überkonfessionelle Organisation agiert selbstständig unter dem Dach der österreichischen Hilfswerk-Familie. Finanziert werden die Projekte durch nationale und internationale Projektfonds für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe sowie über private Spenden, Corporate-Social-Responsibility-Partnerschaften und Sponsoring. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hilfswerk.at/international/

Präsentiert werden Zahlen und Fakten rund um die erfolgten österreichischen Hilfsleistungen, mit speziellem Fokus auf die Nothilfe nach dem Bruch des Kachowka-Staudammes in der Ukraine.



Ihre Gesprächspartner*innen:

• Mag. Stefan Fritz, MBA, Geschäftsführer, Hilfswerk International

• MA MA Heinz Wegerer, BSc, Nothilfekoordinator, Hilfswerk International

• Dr. Raimund Löw, Historiker und Publizist

• Mag. Bianca Weissel, Leiterin Kommunikation, Hilfswerk International

Datum: 06.07.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Hilfswerk International, nahe U4 Schönbrunn

Grünbergstraße 15/2/5, 1120 Wien, Österreich

