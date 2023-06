Mehr Verkehrssicherheit durch neuen Fahrbahnteiler

Raabser Straße in Horn

St. Pölten (OTS) - An der B 4 Raabser Straße in Horn wurde zwischen der Himmelreich Straße und der Mödringer Straße ein Fahrbahnteiler mit Querungshilfe errichtet. Die Landesstraße B 4 weist in diesen Bereich, wo sich auch der Spar Markt befindet, eine geradlinige Linienführung auf und ist mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 5.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Mit dem rund 14 Meter langen und 2,5 Meter breiten Fahrbahnteiler wurde der Straßenraum optisch eingeengt und dadurch eine Geschwindigkeitsreduktion erzielt. Durch eine zusätzliche Querungshilfe für die Radfahrer und Fußgänger wurde die Sicherheit nochmals erhöht. Die Busbuchten wurden den neuen Gegebenheiten angepasst, wobei die Auftrittsflächen bei den Haltestellen breiter ausgeführt wurden, da die Busse künftig am Fahrstreifen der Landesstraße B 4 anhalten. Weiters musste das stationäre Radar in Abstimmung mit der Landespolizeidirektion Niederösterreich (Landesfachabteilung für Geschwindigkeitsüberwachung) versetzt werden. Die Bauarbeiten führten die Straßenmeisterei Horn und Baufirmen der Region durch. Die Materialkosten belaufen sich auf rund 50.000 Euro und werden zur Gänze von der Stadtgemeinde Horn getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse