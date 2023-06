"Österreich-Bild: Burgenlands ehrgeizige Klimaziele"

Eine Produktion aus dem Landesstudio Burgenland – Sendedatum: Sonntag, 25. Juni 2023, 18.25 Uhr in ORF 2

Eisenstadt (OTS) - Das Burgenland hat sich einer eigenen Klimastrategie mit 120 Maßnahmen verschrieben und will bis 2030 klimaneutral und energieunabhängig sein. Also zehn Jahre früher als es die nationale Klimaschutzstrategie vorgibt. Eine ORF-Dokumentation in der Sendereihe "Österreich-Bild" zeigt am Sonntag, dem 25. Juni 2023, um 18.25 Uhr in ORF 2, die verschiedenen Schritte und Maßnahmen, die das Burgenland unternimmt, um sich von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energiequellen zu bewegen und so das vorgegebene Ziel zu erreichen.

Ausgehend von den aktuellen Gegebenheiten erklären Experten aus den Bereichen Verkehr, Landwirtschaft, Gebäudetechnik und Energieversorger sowie Verantwortliche des Landes Burgenland, wie die Energieunabhängigkeit erreicht werden kann und wie die Menschen von den neuen Technologien profitieren.

Der Film von Andreas Riedl zeigt die verschiedenen Technologien und Infrastrukturmaßnahmen, die das Burgenland eingeführt hat und in Zukunft umsetzen will, um seine Energieversorgung zu optimieren. Dazu zählen unter anderem Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen, Energiespeichersysteme, Energiegemeinschaften und Elektromobilität. Aufgezeigt werden aber auch die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die das Burgenland auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit überwinden muss.

