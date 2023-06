3SI Immogroup eröffnet exklusiven Showroom am Graben

Wiener Luxusimmobilienentwickler feiert Store-Eröffnung in Wiener Innenstadt

Der Traum eines eigenen Geschäftslokals, in dem wir als Wiener Immobilienentwickler unsere Eigentumswohnungen einem breiten Publikum unmittelbar präsentieren können, begleitet mich bereits seit Jahren Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 1/4

Wir haben uns für ein Soft-Opening entschieden und bereits Anfang der Woche unsere Türen geöffnet. Die Resonanz hat mich dann allerdings doch eine Spur überrascht, im durchwegs positiven Sinn Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 2/4

Mit dem Showroom komprimieren wir alles Wesentliche rund um den Erwerb einer exklusiven Eigentumswohnung an einem Ort – Top-Beratungsleistung durch das Team der 3SI Makler, den Vorab-Besuch ausgewählter Immobilien mittels VR-Brille, Modelle unserer aktuellen Bauprojekte sowie einen weitläufigen Material-Showroom. Hier können Käuferinnen und Käufer mit allen Sinnen jenes Material begutachten, das später in der von ihnen gewählten Immobilie verwendet wird Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler 3/4

Wir freuen uns über diese überaus harmonische Partnerschaft mit der 3SI, die auf höchsten Ansprüchen in puncto Qualität und Wohnkomfort wurzelt. Man bewegt alleine, aber im Team wächst man über sich hinaus! Wir stehen für höchste Qualität, außergewöhnliches Design und einen perfekten Ablauf was innenarchitektonische Leistungen betrifft und freuen uns darauf die 3SI-Kunden mit unseren Leistungen zu begeistern Leo Schulmeister | Geschäftsführer Leo Schulmeister Innenarchitektur 4/4

Wien (OTS) - Es ist eine Premiere in der Firmengeschichte des Wiener Bauträgers und Immobilienentwicklers 3SI Immogroup: Am Graben 12, in bester Wiener Innenstadtlage, präsentiert die 3SI ab sofort ihr vielfältiges Immobilienportfolio in exquisitem Ambiente. Gestern Abend wurde der Store in exklusivem Rahmen feierlich eröffnet – samt Segnung durch Dompfarrer Toni Faber. „Der Traum eines eigenen Geschäftslokals, in dem wir als Wiener Immobilienentwickler unsere Eigentumswohnungen einem breiten Publikum unmittelbar präsentieren können, begleitet mich bereits seit Jahren“ , erzählt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Nach längerer Suche habe man sich für diese Liegenschaft entschieden. Das Interesse an den dort präsentierten Objekten war bereits Tage vor der offiziellen Showroom-Eröffnung groß. „Wir haben uns für ein Soft-Opening entschieden und bereits Anfang der Woche unsere Türen geöffnet. Die Resonanz hat mich dann allerdings doch eine Spur überrascht, im durchwegs positiven Sinn“ , zeigt sich Schmidt erfreut.

VR-Touren, Material-Showroom, Beratung



Von dem Konzept der bloßen Beratung über verfügbare Immobilien wollte man bei der 3SI Immogroup mit dem „3SI Luxury Real Estate-Showroom“ bewusst Abstand nehmen. „Mit dem Showroom komprimieren wir alles Wesentliche rund um den Erwerb einer exklusiven Eigentumswohnung an einem Ort – Top-Beratungsleistung durch das Team der 3SI Makler, den Vorab-Besuch ausgewählter Immobilien mittels VR-Brille, Modelle unserer aktuellen Bauprojekte sowie einen weitläufigen Material-Showroom. Hier können Käuferinnen und Käufer mit allen Sinnen jenes Material begutachten, das später in der von ihnen gewählten Immobilie verwendet wird“ , zeigt sich Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler, begeistert.

Die exklusive Einrichtung des Geschäftslokals stammt vom bekannten Wiener Innenarchitekten Leo Schulmeister. „Wir freuen uns über diese überaus harmonische Partnerschaft mit der 3SI, die auf höchsten Ansprüchen in puncto Qualität und Wohnkomfort wurzelt. Man bewegt alleine, aber im Team wächst man über sich hinaus! Wir stehen für höchste Qualität, außergewöhnliches Design und einen perfekten Ablauf was innenarchitektonische Leistungen betrifft und freuen uns darauf die 3SI-Kunden mit unseren Leistungen zu begeistern“ , erzählt Leo Schulmeister hocherfreut.

Für Begrünung und stilvolle Dekorationselemente zeichnete Nentwich Gartenbau verantwortlich.

Der „3SI Luxury Real Estate-Showroom“ ist von Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr, Samstags von 10:00 bis 14:00 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.

Weitere Informationen:

www.3si.at

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 120 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit über fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Rückfragen & Kontakt:

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8 / Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at