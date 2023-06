Cannabis-Rechtsexperte Wolfgang Pöltl tobt: Österreichische Bundesregierung boykottiert Volksgesundheit

Das grüne Bundesministerium für Gesundheit reagiert auf internationalen Trend zur Freigabe von Cannabis mit Ignoranz der Realität

Graz (OTS) - Das ist Boykott der österreichischen Volksgesundheit: Nun - brandaktuell - greift ein hochrangiger Redakteur des "Standard" die Freigabe von Cannabis auf - Gebt Hanf (kontrolliert) frei! - Kommentare der anderen - derStandard.at › Diskurs. Seit Jahren forscht der Cannabis-Rechtsexperte Wolfgang Pöltl rechtswissenschaftlich über die Möglichkeiten der Freigabe von Cannabis und hat bereits 2019 einen entsprechenden Gesetzesvorschlag zur Legalisierung von Cannabis-Produkten (CBD) den Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt (Jus-Seminararbeit zur Cannabis-Legalisierung - steiermark.ORF.at). Laut Rechtsansicht von Pöltl gibt es überhaupt keinen rechtlich zulässigen Grund um dem Volk den Genuss von Cannabis zu verbieten. Nicht überall wo Cannabis draufsteht sei auch Suchtmittel drinnen, so Pöltl. Das Gegenteil sei der Fall.

Der Markt gibt Pöltl Recht. Sogenannte CBD-Öle sind auf dem internationalen Markt der Renner. Auch Hanf-Blüten erfreuen sich (auch in wesentlichem Umfang als Aroma-Stoffe genutzt) immenser Beliebtheit. Seit Jahrtausenden werden Hanfpflanzen und Cannabisprodukte für die Gesundheit genutzt - in Österreich wolle man das nun zugunsten der Pharmaindustrie verbieten. Die österreichische Bundespolitik für Gesundheit hält an nicht nachvollziehbaren Verhinderungsmethoden des Inverkehrbringens von Cannabis fest. Das Bundesministerium für Gesundheit ignoriert seit 2019 den Gesetzesvorschlag des Cannabis-Rechtsexperten Wolfgang Pöltl. Dieser Gesetzesvorschlag wurde von einem Hofrat des Verwaltungsgerichtshofes universitäre positiv geprüft. Das alles kümmert den Grünen Bundesminister wenig. Während der internationale Trend zur Freigabe von Cannabis in die richtige Richtung geht, will man in Österreich offenbar völlig bewusst und ignorant diese der Gesundheit sehr zuträglichen Inhaltsstoffe der Hanfpflanze völlig bewusst vorenthalten.

Dieses skandalöse Verhalten der österreichischen Bundesregierung samt dem Bundesministerium für Gesundheit kann nicht mehr still geschwiegen werden. Zumindest seit Corona wissen wir, dass der Bundesregierung nicht die Volksgesundheit am Herzen liegt, sondern die Millionen Umsätze der Pharmaindustrie. Wolfgang Pöltl schweigt nicht mehr. Wolfgang Pöltl steht jetzt auf. Wolfgang Pöltl startet jetzt eine europaweite Kampagne zur Volksinformation über die wahren Hintergründe der Verhinderung des Zuganges zu den gesundheitsfördernden Stoffen der Hanfpflanze durch die Österreicher Bundesregierung, damit es die Zukunft heißt: Cannabis ist frei.

