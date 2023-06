Tierschutz Austria „Dog Zone“ bietet dem vierbeinigen Liebling einen kühlen Sommer

„Outdoor statt Auto“ Initiative von Tierschutz Austria und der Westfield Shopping City Süd (SCS), lässt Hunde auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf bewahren

Vösendorf (OTS) - An heißen Sommertagen, wenn die Einkaufszentren auf angenehme Temperaturen heruntergekühlt werden, steigt die Innentemperatur eines Fahrzeugs bereits ab 20 Grad zu einem regelrechten Backofen an. Aus diesem Grund ist es ein absolutes No-Go, den Hund an warmen Tagen im Auto zurückzulassen. Um den geliebten Vierbeinern eine stressfreie und sichere Alternative zu bieten, startet Tierschutz Austria in Zusammenarbeit mit der Westfield Shopping City Süd nun schon das fünfte Jahr in Folge die Initiative "Dog Zone - Outdoor statt Auto".

Ab Juli bis Ende August haben Hundebesitzer:innen die Möglichkeit, ihre pelzigen Freunde in das Tierschutzhaus Vösendorf zu bringen, dass nur eine kurze drei-minütige Fahrt von der Westfield Shopping City Süd entfernt liegt. Dort erwartet die Hunde ein speziell gestaltetes Gelände, auf dem sie während des Aufenthalts bestens versorgt werden. Die "Dog Zone" bietet den Vierbeinern ausreichend Platz zum Spielen, Toben und Entspannen in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, außerdem:

- einen eingezäunten, sichtgeschützten und privaten Hunde-Auslauf mit schattigem Unterstand als Alternative zur „Autofalle“

- Abkühlungsmöglichkeiten (privater Hunde-Pool, Sprinkleranlage)

- Spielzeug zur Beschäftigung

- frisches Wasser und Willkommens-Leckerli

- bei Hunde-Senioren bzw. besonders hitzeempfindlichen Hunden: Unterbringung im kühlen Indoor-Hundestall

„Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder durch die gemeinsame Aktion „Outdoor statt Auto“, mit der Westfield Shopping City Süd, auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. So kann hoffentlich dem ein oder anderen Tier großes Leid erspart bleiben und eine gefährlichen Situation verhindert werden,“ sagt Jonas von Einem, Sprecher und Leitung Kommunikation Tierschutz Austria.

„Als Österreichs größtes Einkaufzentrum liegt uns nicht nur das Wohlergehen unserer Besucher:innen am Herzen, sondern auch das ihrer Vierbeiner. Deshalb freut es uns, dass wir nun das fünfte Jahr in Folge die Aktion „Dog Zone – Outdoor statt Auto“ in Kooperation mit dem Tierschutz Austria umsetzen und wenn viele Besucher:innen das Angebot in Anspruch nehmen“, freut sich Melanie Fraiss, Deputy Center Managerin der Westfield Shopping City Süd.

Wie auch in den vergangenen Jahren kommt der Gesamterlös der Initiative den Schützlingen des Tierschutzhaus Vösendorf zugute.

Die „Dog Zone“ von Tierschutz Austria in Kooperation mit der SCS ist den gesamten Juli und August 2022 jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr via Hotline zur Voranmeldung buchbar. Preise & Konditionen finden Sie auf www.tierschutz-austria.at.

Hotline: 01/699 24 50

Bilder: https://we.tl/t-tA0LKjANx2

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Sophie Reiter

Pressereferentin

+43 699 16604008

sophie.reiter @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at