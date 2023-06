Shanghai Electric präsentiert auf der "International Technology Fair and Carbon Neutrality Expo in Shanghai" Lösungen für intelligente Energie, intelligente Fertigung und die Integration digitaler Intelligenz

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die bahnbrechende "Deep Sea Energy-Insel" des Unternehmens wird auf der ",China (Shanghai) International Technology Fair 2023 (CSITF)" und der ersten "Shanghai International Carbon Neutrality Expo in Technologies, Products and Achievements (Carbon Neutrality Expo)" der Öffentlichkeit vorgestellt.

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) enthüllte diesen Juni seine innovativen Lösungen für intelligente Energie, intelligente Herstellung und die Integration digitaler Intelligenz auf der "China (Shanghai) International Technology Fair 2023 (CSITF)" und der ersten "Shanghai International Carbon Neutrality Expo in Technologies, Products, und Achievements (Carbon Neutrality Expo)" in Shanghai.

Liu Ping, Präsident von Shanghai Electric, erklärte: "Shanghai Electric wird sich weiterhin auf Geschäftsbereiche wie intelligente Energie, intelligente Herstellung und die Integration digitaler Intelligenz konzentrieren, den Entwicklungspfad von "Technologieförderung, -transformation und -modernisierung" implementieren und sich mit Entwicklern auf der ganzen Welt zusammenschließen, um gemeinsam den menschlichen Fortschritt und eine nachhaltige soziale Entwicklung zu fördern."

Highlights der "China (Shanghai) International Technology Fair"

Auf der Veranstaltung präsentierte Shanghai Electric seine bahnbrechende Lösung der "Deep Sea Energy-Insel" und stellte das neue Entwicklungskonzept "4+2+X" vor, das sich auf intelligente Energie, intelligente Fertigung und die Integration digitaler Intelligenz konzentriert.

Deep-Sea Energy-Insel: Der Höhepunkt der Ausstellung war die Präsentation des Energiekonzepts der kohlenstofffreien Insel, bei dem sich Windkraft, Photovoltaik, Unterwasser-Stromerzeugung aus Gezeiten und Meeresströmungsenergie ergänzen, um die Bewohner und Unternehmen der Insel mit nachhaltiger Energie zu versorgen. Der gesamte Energieverbrauch wird durch Ökostrom gedeckt, so dass umweltfreundliches Reisen mit Elektro- und Wasserstoffautos möglich ist. Die Integration von Seegraswiesen und Meeresbesichtigungstunneln in der Nähe der Insel schafft zudem zusätzliche wirtschaftliche Vorteile. Darüber hinaus präsentierte Shanghai Electric die neuesten Entwicklungen und Projektfortschritte in den Bereichen Solarenergie, Mehrfach-Energiespeicher und Wasserstoffenergie.

Intelligente Fertigung: Shanghai Electric hat den mobilen Verbundroboter SMR-300iA vorgestellt, eine innovative Lösung, die manuelle Arbeitsabläufe effektiv kombiniert. Diese Lösung befasst sich mit den Herausforderungen des Arbeitskräftemangels und dem hohen Risiko von Arbeitsunfällen in Unternehmen.

Höhepunkte der "Carbon Neutrality Expo"

Unter dem Motto "Shanghai Electric, Your Energy Steward" betonte das Unternehmen sein Engagement für intelligente Energie, intelligente Fertigung und die Integration digitaler Intelligenz im Kontext der Kohlenstoffneutralität. Shanghai Electric stellte sein neues Rundum-Energiesystem und die Gesamtlösung des "dreidimensionalen" kohlenstofffreien Industrieparks vor und konzentrierte sich dabei auf den Wandel zu einem "Energiewächter".

Veröffentlichung des Aktionsplans "Double Carbon" von Shanghai Electric: Shanghai Electric zielt darauf ab, sein eigenes "zweifaches Kohlenstoff"-Ziel zu erreichen und die Optimierung und Verbesserung der Industriestruktur aktiv zu fördern. Shanghai Electric nutzt sein Fachwissen über Systemlösungen im Energie- und Industriesektor, um Kunden aus der Industrie bei der umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Transformation und Entwicklung zu unterstützen. Auf der "Carbon Neutrality Expo" wurde der 600 Quadratmeter große Stand von Shanghai Electric mit Ökostrom betrieben und erreichte damit zum ersten Mal eine 100-prozentige Ökostromversorgung.

Umfassende neue Energiesystemlösungen: Shanghai Electric trägt aktiv zur Entwicklung eines neuen Systems der Energieerzeugung bei. Das Unternehmen bietet optimierte Kombinationen traditioneller und neuer Technologien an, darunter unterirdische Hochleistungs-Gasturbinen- und Kombianlagen, sichere Lösungen für die Kernenergie, Pumpspeicherkraftwerke für saubere Wasserkraft, intelligente, leistungsstarke Netzausrüstungen, Windkraftlösungen auf See und an Land, Solarenergiesysteme, Anlagen für die Integration mehrfacher Energiespeicher sowie integrierte Stationen für den Verkehrssektor.

Shanghai Electric bringt drei innovative Produkte offiziell auf den Markt

16 MW Offshore-Windkraftanlage: Die elektrische Windkraft mit einer Leistung von16 MW, gekoppelt mit der Poseidon-Plattform, ist so konzipiert, dass sie sich an unterschiedliche Seegebiete und Windgeschwindigkeiten anpassen kann. Sie ermöglicht eine maßgeschneiderte Entwicklung auf der Grundlage von Plattformbildung und Modularisierung und gewährleistet eine effiziente Offshore-Windkraftnutzung.

Die elektrische Windkraft mit einer Leistung von16 MW, gekoppelt mit der Poseidon-Plattform, ist so konzipiert, dass sie sich an unterschiedliche Seegebiete und Windgeschwindigkeiten anpassen kann. Sie ermöglicht eine maßgeschneiderte Entwicklung auf der Grundlage von Plattformbildung und Modularisierung und gewährleistet eine effiziente Offshore-Windkraftnutzung. Die komplette Produktlinie von 20 GW Heterojunction PV-Modulen wird die Produktion hocheffizienter Solarzellen in die Ära von mikrokristallinem HJT führen.

wird die Produktion hocheffizienter Solarzellen in die Ära von mikrokristallinem HJT führen. 500 kW Vanadium-Flüssigstrom-Energiespeichersystem in Containern: Dieses hochintegrierte umweltfreundliche Energiespeichersystem verfügt über ein Batteriefach, das 500 kW Stapelspeicher, BMS, Wärmemanagement, Brandschutz und Beleuchtungseinrichtungen umfasst. Es spart bis zu 30 Prozent an Stellfläche und bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten je nach Dauer der Energiespeicherung.

Dieses hochintegrierte umweltfreundliche Energiespeichersystem verfügt über ein Batteriefach, das 500 kW Stapelspeicher, BMS, Wärmemanagement, Brandschutz und Beleuchtungseinrichtungen umfasst. Es spart bis zu 30 Prozent an Stellfläche und bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten je nach Dauer der Energiespeicherung. 2000 Nm3/H Alkalisches Elektrolysegerät: Shanghai Electric präsentierte modulare und leistungsstarke Kernausrüstungen für die gesamte industrielle Kette der Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff. Die Kombination von Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und Wasserelektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff ermöglicht die Produktion und Speicherung von umweltfreundlichen Chemikalien sowie die Entwicklung von Wasserstoffspeichersystemen.

Informationen zu Shanghai Electric

Die Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) ist ein weltweit führender Anbieter von umweltfreundlichen, intelligenten Systemlösungen für die Industrie, der sich der intelligenten Energie, der intelligenten Fertigung und der Integration von digitaler Intelligenz verschrieben hat. Mit Schwerpunkt auf eine kohlenstoffarme Entwicklung und auf eine digitale Transformation durch die Erschließung neuer Bereiche und die Förderung neuer Wachstumstreiber wird Shanghai Electric weiterhin bestrebt sein, eine führende Rolle bei der Erreichung des Höhepunkts der Kohlendioxidemissionen vor 2030 und bei der Erreichung der Kohlenstoffneutralität vor 2060sowie bei der Produktion von Geräten für neue Energien und bei der Lokalisierung hochwertiger Geräte einzunehmen und dabei die grenzenlosen Möglichkeiten in einem innovativen industriellen Ökosystem zusammen mit globalen Partnern nutzen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2107497/0611____________3.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-prasentiert-auf-der-international-technology-fair-and-carbon-neutrality-expo-in-shanghai-losungen-fur-intelligente-energie-intelligente-fertigung-und-die-integ ration-digitaler-intelligenz-301858223.html

Rückfragen & Kontakt:

Jin Shen,

+86(21)33261246,

shenjin @ shanghai-electric.com