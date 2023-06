3. Deutsch-Chinesische Konferenz für Traditionelle Chinesische Medizin in Berlin und digital (FOTO)

Berlin (ots) - Vom 13. bis 14. September 2023 findet die 3. Deutsch-Chinesische Konferenz für Traditionelle Chinesische Medizin statt. In Zusammenarbeit mit dem Guangdong Krankenhaus für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) in Guangzhou, China, präsentiert die Deutsch-Chinesische Gesellschaft für Health Care Management GmbH (DCG-Health GmbH) aus Berlin eine vielseitige Plattform für den Austausch zwischen Expertinnen und Experten der TCM.

Die Konferenz bringt Mediziner:innen, Heilpraktiker:innen, Gesundheitsexpertinnen und -experten sowie Interessierte aus Deutschland und China in den Räumlichkeiten der Kaiserin-Friedrich-Stiftung für das ärztliche Fortbildungswesen in Berlin zusammen. Alternativ können die Teilnehmenden die Veranstaltung per digitalem Livestream verfolgen. Hochrangige Vorträge, Erfahrungs- und Wissensaustausch sowie Dolmetscher:innen vor Ort und digital fördern den bilateralen Austausch. Ärztliche Teilnehmer:innen können zudem CME-Fortbildungspunkte erhalten.

Am ersten Konferenztag, dem 13. September, liegt der Fokus auf den unterschiedlichen Betrachtungs- und Herangehensweisen der westlichen und östlichen Medizin. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Integration der TCM im Krankenhaus sowie den Potenzialen ihrer Umsetzung in Deutschland. Es werden zudem Aspekte der Qualitätssicherung diskutiert und aktuelle Forschungsvorhaben sowie innovative Konzepte vorgestellt. Um den Tag mit inspirierenden Gesprächen abzurunden, sind alle Teilnehmer:innen und Aussteller:innen herzlich ab 19:00 Uhr zu einem Get-together in den Räumlichkeiten der Kaiserin-Friedrich-Stiftung eingeladen.

Am zweiten Konferenztag, dem 14. September, steht das bedeutende Thema der Vergütung von TCM-Leistungen im Mittelpunkt. Insbesondere die Erstattungsfähigkeit und Kostenübernahme durch Krankenversicherungen werden thematisiert. Des Weiteren werden die Innovationskraft der TCM in der medizinischen Behandlung, beispielsweise bei Long Covid und in der Diätetik, anhand spannender Praxisbeispiele aufgezeigt. Es werden darüber hinaus verschiedene Anwendungsszenarien von Kräutern und Heilmitteln präsentiert.

Weitere Informationen zur Konferenz, dem Programm und den Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf der offiziellen Website der Konferenz unter www.tcm-konferenz.com

