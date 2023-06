Kampagne „Climate X" 2023 für COP28 erweitert

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die Global Alliance of Universities on Climate (GAUC) erweitert in einer strategischen Partnerschaft mit der UNESCO und der Asian Universities Alliance (AUA) die Kampagne „Climate X", die letztes Jahr ins Leben gerufen wurde, um zur Entwicklung der globalen Klimapolitik und zum Erfolg der UN-Klimakonferenz 2023 (COP28) beizutragen.

Die Kampagne zielt darauf ab, globale Multi-Stakeholder zu mobilisieren, um zukünftige Führungsrollen im Klimabereich zu fördern, mit besonderem Schwerpunkt auf der synergistischen Perspektive zwischen dem Klimawandel und anderen Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals, SDGs). Das „Climate X"-Schulungsprogramm für Führungskräfte 2023 (die „Climate X" -Schulung), das erste Vorzeigeprogramm der Kampagne, hat eine begeisterte Reaktion von Jugendlichen aus aller Welt erhalten. Innerhalb von nur einer Woche haben sich mehr als 1.000 Hochschulstudenten aus über 70 Ländern und Regionen beworben. Das Bewerbungsportal bleibt bis zum 30. Juni auf http://climatexleadership.gauc.net/ offen.

„Die innovativen Maßnahmen und Beiträge junger Menschen zur Förderung der Kohlenstoffneutralität, zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Erreichen der SDGs sind bemerkenswert", so Shahbaz Khan, Director of UNESCO Multi-sectoral Regional Office für Ostasien und Vertreter in China, Nordkorea, Japan, der Mongolei und Südkorea, bei der Eröffnungszeremonie der „Climate X"-Schulung. „Internationale Organisationen, Allianzen von Bildungseinrichtungen, politische Entscheidungsträger und der private Sektor sollten zusammenarbeiten, um ihnen eine globale Plattform zu bieten, damit ihre Talente zum Vorschein kommen, ihre Stimmen Gehör finden und ihre Handlungen gesehen werden können."

Ein Paradigmenwechsel

Als existenzielle Herausforderung ist der Klimawandel eng mit allen anderen Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) verbunden und hat transformierende Auswirkungen auf soziale und wirtschaftliche Sektoren. Der Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft ist ein Paradigmenwechsel, der zu einem neuen Entwicklungsmodell führen wird.

Wie ihr Thema verdeutlicht, betont die Kampagne „Climate X" die Synergie zwischen dem Klimawandel und anderen SDGs und verfügt über eine dreidimensionale Struktur, um mit der breitesten Basis von Multi-Stakeholdern in Kontakt zu treten. Auf nationaler Ebene zielt die Schulung darauf ab, zukünftige Führungsrollen im Klimabereich zu unterstützen. Auf regionaler Ebene soll ein Regionalforum zum Klimawandel eine breitere akademische Zusammenarbeit fördern. Auf internationaler Ebene verfolgt die Global Youth Climate Week, ein brandneuer Mechanismus, der von der GAUC und ihren weltweit tätigen Partnern gemeinsam initiiert wurde, das Ziel, Maßnahmen der Jugend zur Bekämpfung des Klimawandels auf der ganzen Welt zu verstärken.

Dank der kollektiven Stärke der GAUC-Mitgliedsuniversitäten und der starken Unterstützung ihrer globalen Partner, konnte die erste „Climate X"-Kampagne einen beträchtlichen Erfolg verzeichnen. Sie förderte 100 junge Studenten der GAUC-Mitgliedsuniversitäten, um die Führung bei Klimaschutzmaßnahmen zu übernehmen, mobilisierte vor der COP27 in Ägypten mehr als 40 Universitäten in Afrika und weckte das Interesse von mehr als 100 Multi-Stakeholdern auf 6 Kontinenten, um die Maßnahmen junger Menschen zur Bekämpfung des Klimawandels zu unterstützen. Während der UN-Klimakonferenz 2022 (COP27) gaben die aus der Schulung ausgewählten repräsentativen Studenten ein offenes Schreiben an die international führenden Vertreter des Klimaschutzes in Scharm el-Scheich heraus und überreichten dieses persönlich an 5 Staats- und Regierungschefs, 14 Minister aus den 11 Ländern und ein Dutzend Regierungsdelegationen.

Aufbauend auf dem Erfolg des letzten Jahres, wird die Kampagne 2023 an ihrer Mission und Struktur festhalten und gleichzeitig die Inklusion und Wirkung weiter verbessern.

U28 für COP28

Angesichts der Tatsache, dass die COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stattfinden wird, ist die GAUC eine strategische Partnerschaft mit der Asian Universities Alliance (AUA eingegangen, die 15 Mitgliedsuniversitäten in ganz Asien umfasst.

Da die Universität Tokio und die Tsinghua University Mitglied beider Allianzen sind, bringt diese Partnerschaft die Bildungs- und akademischen Ressourcen von 28 Universitäten weltweit zusammen, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Asien. Während der Kampagne werden die Mitgliedsuniversitäten der beiden Allianzen zusammenarbeiten, um interdisziplinäre Online-Kurse für die „Climate X"-Schulung anzubieten. Darüber hinaus werden sie eng zusammenarbeiten, um das globale Bewusstsein für die Herausforderungen des Klimas in Asien zu schärfen und das Netzwerk von Hochschuleinrichtungen auf dem ganzen Kontinent für entscheidende Bemühungen in Bezug auf den Klimaschutz zu mobilisieren, sowohl im Vorfeld der COP28 als auch über sie hinaus.

Neben der erweiterten Zusammenarbeit im Hochschulsektor, erfährt die Kampagne auch noch konkretere Unterstützung von globalen Partnern aus einer Vielzahl von Branchen, darunter die UNESCO, das Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen (United Nations Institute for Training and Research, UNITAR) und der Arab Youth Council for Climate Change.

Train the Trainer

Um mehr junge Menschen zu befähigen und sie in die Lage zu versetzen, die Chancen des Paradigmenwechsels zu nutzen und zukünftige Klimainitiativen zu leiten, steht die „Climate X"-Schulung 2023 Universitätsstudenten auf der ganzen Welt offen.

„Junge Menschen sind das Rückgrat der Netto-Null-Zukunft. Die Schulung ‚Climate X' soll ihnen helfen, diese historische Verantwortung zu übernehmen", erklärte Dr. WANG Binbin, Executive Secretary-General der GAUC. „Sie vermittelt ihnen akademisches Wissen, erweitert ihre globale Perspektive und vertieft ihr Verständnis für die globale Klimapolitik. Darüber hinaus hoffen wir, dass sie ihnen als Orientierungshilfe dient und ihren Weg zur Selbstverwirklichung erleichtert."

Mit dem „Train the Trainer"-Ansatz innerhalb eines „1 + 3"-Moduls soll das Schulungsprogramm Studenten in die Lage versetzen, vom Lernenden des Klimawissens in eine Führungsrolle im Bereich der Maßnahmen zum Klimaschutz zu wechseln. Das Modul ist in zwei Teile unterteilt: „1" steht für die Online-Kursarbeit, die einen Monat im Juli dauert, während „3" die drei hybriden Veranstaltungen symbolisiert, die Studenten von August bis November organisieren müssen.

Als integraler Bestandteil der Kampagne „Climate X" wird die Global Youth Climate Week 2023, die vom 20. bis 24. November dieses Jahres geplant ist, eine Plattform für alle Schulungsteilnehmer bieten, um ihre dritte Veranstaltung vorzustellen und die Maßnahmen der Hochschulstudenten zum Klimaschutz auf dem internationalen Parkett zu präsentieren.

