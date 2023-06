Younion & ÖGB fordern Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge

Anlässlich des Tags der Daseinsvorsorgen machen younion _ Die Daseinsgewerkschaft und der Österreichische Gewerkschaftsbund auf die Wichtigkeit öffentlicher Investitionen aufmerksam

Wien (OTS) - Gerade in Zeiten der fortschreitenden Klimakrise muss die öffentliche Hand weiter gestärkt werden. Das geht auch aus einer von der AK Wien beauftragten neuen Studie der TU Wien in Kooperation mit dem Umweltbundesamt hervor. Die Studie zeigt, wie hoch der Investitionsbedarf für einen Umbau unserer Wirtschaft und Gesellschaft ist. Demnach sind insgesamt etwa 68 Milliarden Euro notwendig, um den öffentlichen Kapitalstock zu dekarbonisieren.

Den höchsten Investitionsbedarf gibt es im Bereich der Gebäude mit rund 29,3 Milliarden Euro, gefolgt vom Energiebereich (24,1 Mrd. Euro) und Verkehr (14,6 Mrd. Euro). Ein großer Teil der Investitionen wird dazu führen, dass Kosten eingespart werden (bspw. durch Energiesparmaßnahmen), außerdem werden in Summe positive Wertschöpfungseffekte erwartet.

Öffentliche Jobs als Jobs der Zukunft

Basierend auf der AK-Studie fordern younion und ÖGB eine deutliche Ausweitung der öffentlichen Investitionen, bessere Finanzierungsmöglichkeiten sowie eine Konzentration auf Beschäftigung. Ingrid Reischl, Leitende Sekretärin im ÖGB, meint dazu: „Öffentliche Investitionen sind ein wesentlicher Hebel in der Bekämpfung der Klimakrise. Die öffentliche Hand kann dabei eine wichtige Vorreiterrolle einnehmen. Viele Berufsbilder in der öffentlichen Daseinsvorsorge - von Wasserversorgung über Müllbeseitigung, Pflege, Gesundheit bis zu Bildung - sind schon jetzt nachhaltige Jobs, die weiter ausgebaut werden müssen. Nur so sind wir für die Zukunft gewappnet.“

Finanzausgleichsverhandlungen als Chance

Die aktuell stattfindenden Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden bieten eine Chance, vor allem die kommunale Ebene mit ausreichend Mitteln auszustatten. Thomas Kattnig, Mitglied des Bundespräsidiums der younion _ Die Daseinsgewerkschaft meint dazu: „70% der Klimaschutzmaßnahmen und 90% der Klimawandelanpassungsmaßnahmen passieren auf lokaler und regionaler Ebene. Städte und Gemeinden müssen in ihrer wichtigen Rolle im Kampf gegen die Klimakrise unterstützt werden. Dazu zählt auch, auf der europäischen Ebene endlich die sogenannte goldene Investitionsregel einzuführen, also Zukunftsinvestitionen in Bereichen wie Gesundheit, Bildung und Klimaschutz nicht zum Defizit zu rechnen, um mehr Spielraum zu haben.“

Zur Studie: https://www.arbeiterkammer.a t/klimaschutzinvestitionen

