Zugkraft: Tanja Kienegger wird neue Geschäftsführerin bei Siemens Mobility Austria

Erfolgreiche Managerin startet am 1. Oktober 2023

Wien (OTS) - Zum 1. Oktober 2023 wird Tanja Kienegger (38 Jahre) CEO der Siemens Mobility Austria GmbH und der zugeordneten Länder. Zu ihrem zukünftigen Verantwortungsgebiet wird die Geschäftsleitung der Regionalorganisation Siemens Mobility Austria, die beiden Schienenfahrzeugwerke Wien und Graz sowie die Vertriebsregion Österreich und Mittel- und Osteuropa gehören. Kernaufgabe wird sein, die Transformation und Digitalisierung der Bahn weiter voranzutreiben und nachhaltige Mobilitätslösungen zeitnah zu verwirklichen.

Aktuell leitet sie bei der ÖBB-Infrastruktur AG den Geschäftsbereich Energie und ist damit für die grüne und sichere Energieversorgung von täglich 6.500 Zügen im Land verantwortlich. Sie war maßgeblich beteiligt bei der Bewältigung der Energiekrise und der strategischen Neuausrichtung, Erhöhung des Eigenversorgungsgrades und Steigerung der Energieeffizienz der ÖBB-Infrastruktur AG. Hierzu baute sie, neben der Wasserkraft, die Photovoltaik und Windkraft aus, zur Zielerreichung 2030 – 80 Prozent Eigenversorgung des ÖBB-Konzerns mit grünem Bahnstrom aus erneuerbaren Energiequellen für den Bahnbetrieb. Davor hatte sie über einen Zeitraum von zehn Jahren verschiedene Managementpositionen bei Wien Energie GmbH inne. Ihre Karriere startete sie als Projektkontrollerin bei der Robert Bosch AG Österreich und Qualitätsassistentin bei der SAGEM Communications Österreich GmbH. Tanja Kienegger studierte an der Technischen Universität Wien Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau, was sie als Diplom Ingenieurin abschloss und spezialisierte sich mit einem berufsbegleitenden, internationalen MBA-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien im Bereich Energiemanagement. Sie ist 1985 in Hartberg geboren, verheiratet und Mutter zweier Kinder.

"Wir freuen uns, dass wir mit Tanja Kienegger eine Kollegin der Bahnbranche und erfolgreiche Managerin mit vielseitigen Erfahrungen für uns gewinnen konnten. In ihren bisherigen Führungsfunktionen stellte sie nicht nur Kundenorientierung unter Beweis und begeisterte ihr Team mit ihrem Einsatz, sondern lebte auch Innovationsfreude vor und legte einen Fokus auf Nachhaltigkeit. Sie wird daher unsere Kunden bei der Bewältigung der Nachfrage nach grüner Mobilität, der Modernisierung der Infrastruktur und Züge und der Einführung von digitalen Lösungen hervorragend unterstützen. So wird sie nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre, Kunden, Stakeholder des Unternehmens und Kolleginnen und Kollegen schaffen“, sagt Gerhard Greiter, CEO Nordosteuropa von Siemens Mobility GmbH.

Tanja Kienegger übernimmt zum Oktober von Arnulf Wolfram, der seit dem Jahr 2010 die Bahnsparte von Siemens Österreich verantwortet hat, aktuell Siemens Mobility Austria GmbH und die zugeordneten Länder erfolgreich leitet und 2024 in den Ruhestand gehen wird.

Die Zusammensetzung des Vorstands der Siemens Österreich AG – in Österreich eine Schwestergesellschaft zu Siemens Mobility Austria GmbH – bleibt von dieser Entscheidung unberührt.

