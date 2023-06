ÖVP-Singer ad Kickl: „FPÖ-Obmann Kickl versucht einmal mehr, mit Populismus politisches Kapital zu schlagen“

Kickl ist wieder uninformiert in die Pressekonferenz gegangen – Budgetdienst attestiert Bundesregierung hohe Treffsicherheit der Maßnahmen

Wien (OTS) - „Der FPÖ-Obmann Kickl hat einmal mehr versucht, aus dem Thema der steigenden Mietpreise politisches Kapital zu schlagen. Mit populistischen Ansagen und wenig Gehalt wie die aktuelle Datenlage bezeugt“, reagiert der Wohnbausprecher der Volkspartei, Johann Singer, umgehend auf die heutige FP-Pressekonferenz, und weiter: „Der Vorwurf ist nicht nachvollziehbar, dass die Maßnahmen der Bundesregierung zur Stärkung sozial Benachteiligter nicht treffsicher wären. Denn die neuesten Erhebungen des Budgetdienstes des Nationalrats vom 21.06.2023 zeigen klar: Die von der Bundesregierung getätigten Unterstützungszahlungen im Kampf gegen die Teuerung, vor allem für Familien, kommen direkt bei der unteren Einkommenshälfte an und führen dort zu einer deutlichen und spürbaren Entlastung der Menschen. Insgesamt beträgt das Entlastungvolumen des Anti-Teuerungs-Paketes für Familien und die Verlängerung der reduzierten Energieabgaben 728 Millionen Euro. Das zeigt klar: Der Bundesregierung liegt das Wohl der Menschen am Herzen und besonders in Krisenzeiten ist auf die österreichische Bundesregierung unter Karl Nehammer Verlass!“, so Singer abschließend. (Schluss)

