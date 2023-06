#dif23: Das sind die Highlights am Freitag!

Morgen, am Freitag, den 23. Juni 2023 startet das 40. Donauinselfest mit einem fulminanten Programmfeuerwerk in den ersten Festivaltag. Wie immer gilt freier Eintritt für alle!

Endlich ist es so weit! Ich freue mich, dass wir unseren Besucher*innen ab morgen ein vielfältiges Programm der Superlative präsentieren dürfen. Seit vier Jahrzehnten zählt das Donauinselfest zum festen Bestanteil der Wiener Kultur und wir blicken zurück auf eine Zeit voller Gänsehautmomente, Emotionen und sozialem Miteinander. #momentewiediese sind es, die wir auch in Zukunft mit dem DIF schaffen möchten und damit morgen am ersten Festivaltag der Jubiläumsausgabe starten Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien

Ab 13 Uhr startet das Musikprogramm mit JOANiSH auf der Clubkultur Bühne powered by DECK und das Beratungsangebot mit Sozialberatung für Studierende bei der Friedensbühne. Ab 15 Uhr folgt das Kinderprogramm auf der OKIDOKI Kinderfreunde Bühne. Die Wien Energie / radio fm4 Festbühne wird im Jubiläumsjahr von der Rock The Island Contest Gewinnerin RAHEL um 17:00 Uhr eröffnet. Mit dem RTIC bietet die DIF-Familie jungen Nachwuchstalenten seit 13 Jahren eine Bühne für ihre Musik – heuer die größte, die das Donauinselfest zu bieten hat!

#dif23 Headliner & Musik-Highlights am Freitag

Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2023 ist in der #dif23 dabei! App und auf der Website unter https://donauinselfest.at/programm einsehbar.

Wien Energie / radio fm4 Festbühne

Rock The Island Contest Gewinnerin 2023 RAHEL

RAF CAMORA



Bank Austria / radio 88.6 Rock Bühne

Wiener Wahnsinn

Wir 4



Friedensbühne

Lil Julez

Glazed Curtains



OBI / kronehit Electronic Music Bühne

Glockenbach

Fat Tony



Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne

Jazz Gitti

Wencke Myhre & Band



ORF III Kulturzelt

K-Pop World Festival Austria

K-Pop After Party



W24 Wiener Heldinnen und Liedkunst Bühne

Lisa Schmid

Djane Mel Merio



Stiegl / Bettel-Alm Mega Bühne

Julian Benz

Bettel-Alm Resident DJs



Clubkultur Bühne powered by DECK

Rumi Von Baires

Bonzo



GPF Bühne

Turning Back

Pearl Rock



FSG-GÖD/ARBÖ Radio Bühne

Dennis Jale & Niddl & Andy Lee Lang - The Rockin' Three

Viennese Ladies



younion-fsg Bühne powered by BAWAG-VÖS

RAMON

DJ Boozeman



Highlights aus dem Rahmenprogramm am Freitag:

Österreichische Lotterien Sportinsel

14:00 – 19:00 Uhr: Vorführungen des ASKÖ WAT, Baseballschule Wien, YU-Taekwondo, 3x3 Basketball, Footvolley Beginner Turnier & Kennenlernstunden, TeachBeach Beachvolleyball Coaches für Kinder und Jugendliche

Action & Fun Insel

14:00 – 21:00 Uhr: aufblasbare Hindernisbahn, Ninja Parcours, Military Parcours u. a. mit Fitness-Influencer Sascha Huber, Eurofighter Pilot Patrick Wöss

OKIDOKI Kinderfreunde Bühne

15:00 – 19:00 Uhr: OKIDOKI Spiele Challenges mit OKIDOKI auf Tour

Beratungsinsel powered by Wien Holding

15:00 – 19:00 Uhr: Beratung von RecycleMe, Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, CAPE10, WienXtra, Wohnberatung Wien, MieterHilfe und Wohnpartner

Bank Austria Edelstoff Pop-up Designmarkt

14:00 – 20:00 Uhr: EDELSTOFF Pop-Up Markt Für Junges Design

Friedensbühne

13:00 – 16:00 Uhr: Sozialberatung für Studierende

FISHERMAN'S FRIEND BAGJUMP

14:00 – 20:00 Uhr

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

ORF III wird wieder zum Festivalsender Österreichs und bringt von 23. bis 25. Juni 2023 die besten #dif23 Acts von der Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne, der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne und erstmals aus dem ORF III Kulturzelt live(-zeitversetzt) in die heimischen Wohnzimmer. Mehr Infos unter https://tv.orf.at/orf3/.

