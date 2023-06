ÖGB und Arbeiterkammer sind ein Dream-Team

AK Anderl gratuliert ÖGB-Präsident und Vorstand zur Wahl

Wien (OTS) - „Ich gratuliere ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian recht herzlich zu seiner Wiederwahl beim Bundeskongress des ÖGB, ebenso dem neu gewählten Vorstand“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. „Der Bundeskongress war ein ganz starkes Zeichen dafür, dass man an den Vertretungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht vorbeikommt!“ Beim Bundeskongress seien alle Themen angesprochen worden, die die Menschen in Österreich derzeit bewegen würden: „Steigende Preise in allen Bereichen, Druck in der Arbeitswelt – zum Beispiel mit überlangen Arbeitszeiten, Rückschritte für Frauen – zum Beispiel mit einer Herdprämie in Salzburg, massive Schieflage im Steuersystem, Probleme in der Pflege, im Bildungssystem und vieles mehr – für all das hat der ÖGB gute Lösungen, für deren Umsetzung eine einzige Sache nötig ist: der politische Wille. Gemeinsam mit dem ÖGB werden wir weiter darauf drängen, das Leben der Menschen im Land zu verbessern.“

