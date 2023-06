ÖGB-Präsident Katzian fordert Generalkollektivvertrag für 2000 Euro Mindestlohn

Endlich inflationsdämpfende Schritte setzen; Gestaltung der Arbeitszeit ist Verteilungsfrage

Wien (OTS) - „Ich bin überwältigt und dankbar, das Vertrauen, das ihr in mich setzt, das bedeutet mir viel“, bedankte sich Wolfgang Katzian zum Abschluss der 20. ÖGB-Bundeskongresses bei den Delegierten, die ihn mit 90,37 Prozent als ÖGB-Präsident wiedergewählt haben. „Ich verspreche Euch, mit diesem Vertrauen sorgsam umzugehen und die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land auch in den nächsten Jahren mit voller Power zu vertreten.“

„Es wartet viel Arbeit auf uns“, skizzierte Katzian noch einmal kurz die Herausforderungen, deren Lösungen den Bundeskongress dominiert haben: Der Kampf gegen die Teuerung sowie für faire Arbeitsbedingungen, für Arbeitszeitverkürzung und für gerechte Löhne. Der ÖGB habe nicht nur die richtigen Konzepte, wiederholte der ÖGB-Präsident die Forderungen nach inflationsdämpfenden Schritten: Mietenstopp, Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und Güter des täglichen Bedarfs sowie wirksame Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise. „Wir leisten unseren Beitrag. In Zeiten der Rekordteuerung haben die Gewerkschaften mit den guten Kollektivvertragsabschlüssen wesentlich für die Sicherung der Kaufkraft gesorgt. Manchen Menschen haben wir damit das finanzielle Überleben ermöglicht.“

Zwt: Brauchen keine Zurufe in der Lohnpolitik

Für die kommende Herbstlohnrunde zeichnen sich Lohnabschlüsse über der aktuellen Inflation ab, erinnerte Katzian an die Benya-Formel: Grundlage für KV-Verhandlungen ist immer die durchschnittliche Inflationsrate für die zwölf Monate vor dem Verhandlungsauftakt. „Das wird also vermutlich höher sein als die aktuelle Inflation, was viele Arbeitgeber beunruhigt, es wird schon dagegen getrommelt. Wir brauchen aber keine Zurufe in der Lohnpolitik“, stellte Katzian klar: „Und wir gehen einen Schritt weiter im Kampf um den gerechten Anteil der Arbeitnehmer:innen, um den Lohn, von dem man leben kann:

In vielen Branchen haben wir den geforderten Mindestlohn von 2000 Euro erreicht, aber es braucht mehr Tempo – next step ist ein Generalkollektivvertrag! Wir werden in den nächsten Monaten nicht nur Gespräche darüber mit der Wirtschaftskammer führen, sondern auch Aktivitäten vorbereiten, um die Arbeitnehmer:innen zu informieren.“

Sowohl Löhne und Gehälter als auch die Arbeitszeitverkürzung sind eine Verteilungsfrage, thematisierte Katzian auch die Forderung nach einer Vermögenssteuer. „Kaum ist wieder Bewegung in diese Diskussion gekommen, schon läuft der Abwehrkampf mit teilweise abstrusen und fast immer falschen Argumenten und Zahlen. Uns ist es egal, wenn die IV das als Schnüffelsteuer abtut, wir bleiben dabei: Breite Schultern können mehr tragen als schmale, viele wichtige Maßnahmen in diesem Land könnten finanziert werden mit einer Vermögenssteuer!“

„Wir sind eine starke Gewerkschaftsorganisation. Wir haben Grundsätze, wir haben Konzepte, wir haben Lösungen und wir sind ideologisch fit. In einer Zeit, in der Beliebigkeit und Pragmatismus zunehmen, ist das schon etwas Besonderes“, schloss der ÖGB-Präsident seine Rede: „Und vor allem haben wir auch einen langen Atem! Gehen wir es gemeinsam an!“

