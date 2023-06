KSÖ-Initiative: Fachkräftemangel in Cybersicherheit und IT - Lösungen für die österreichische Wirtschaft

Wien (OTS) - Der Fachkräftemangel im Bereich der Cybersicherheit und der IT ist ein ernstzunehmendes Thema, welches sowohl die innere Sicherheit als auch die Wirtschaft Österreichs beeinflusst. Dieser Mangel an qualifizierten Arbeitskräften stellte nicht nur eine kurzfristige Herausforderung dar, sondern hatte auch mittelfristig das Potenzial, zu einer strukturellen Bedrohung für die österreichische Wirtschaft zu werden.

Das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich lud zusammen mit der Wirtschaftskammer Österreich am 21. Juni 2023 zu einer wegweisenden Veranstaltung mit dem Ziel konkrete Lösungsansätze zu entwickeln, um dem Fachkräftemangel in der Cybersicherheit und der IT entgegenzuwirken.

Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, eröffnete die Veranstaltung und übergab das Wort an Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Martin Kocher, der mit seiner Keynote die aktuellen Zahlen, Daten, Fakten und Entwicklungen des österreichischen Arbeitsmarktes präsentierte. Ergänzt wurde diese Keynote von den Vortragenden Peter Luptacik, Industriewissenschaftliches Institut, Annette Scheckmann, Strabag AG, sowie von Christian Klement, epunkt GmbH, die allesamt über die Herausforderungen des Fachkräftemangels und die Folgen bzw. Möglichkeiten sprachen. Im Rahmen der Podiumsdiskussion mit Christina Schindlauer, Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst, Iris Schmidt, AMS Oberösterreich, Natascha Bousa, The Safavi Impact Institute, Christian Klement, epunkt GmbH und Angelika Sery-Froschauer, WKÖ, wurden verschiedene Themen diskutiert, die eng mit dem Fachkräftemangel in Verbindung stehen. Dazu gehören praxisnahe Ausbildungsmodelle im Bereich IT und Cybersicherheit, die IT-Berufsbilder der Zukunft im Kontext von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie die Schaffung attraktiver Arbeitsumgebungen als Beispiel für Arbeitsplätze der Zukunft. Weiterführend präsentierten die Experten der Zukunft, Schülerinnen und Schüler der HAK Tamsweg aus dem Zweig Cybersecurity-Management, ihr Erlerntes im Rahmen einer Keylogging-Vorstellung. Die Staatssekretärin Claudia Plakolm vollendete die Veranstaltung mit einem Vortrag über die zentralen Herausforderungen im Bereich Digitalisierung und Jugend.

Die KSÖ-Veranstaltung brachte Interessenvertreter, Unternehmen und Ausbildungsanbieter zusammen, um Ideen zu generieren und bewährte Praktiken zu identifizieren. Diese Initiative hatte das Ziel, den Fachkräftemangel zu überwinden und die Cybersicherheit sowie die IT-Kompetenzen in Österreich zu stärken.

„Es braucht mehr junge Menschen, die sich für einen Job in der Digitalisierung interessieren. Wir müssen daher insbesondere schauen, dass sich Mädchen und junge Frauen im Bereich der neuen Technologien jede berufliche Herausforderung zutrauen und mehr in scheinbar untypische Berufe gehen. Das müssen wir stärker auch nach außen tragen. Hier gibt es auch einige Initiativen von Politik und Wirtschaft und das werden wir weiter verfolgen“, so Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm.

