Rössler/Götze: Der Zerstörung wertvoller Böden in unseren Gemeinden muss ein Riegel vorgeschoben werden

Grüne: Maßloser Bodenfraß darf nicht länger tatenlos hingenommen werden

Wien (OTS) - „Wir können dem maßlosen Bodenverbrauch nicht länger tatenlos zusehen. Umso unverständlicher, dass Gemeindebundchef Alfred Riedl das 2,5 Hektar-Ziel jetzt plötzlich in Frage stellt und sogar von Zahlenspielereien spricht. Damit verteidigt er die weitere Zerstörung wertvoller Böden und Lebensräume in unseren Gemeinden. Wer sich für die Fortsetzung von Asphaltwüsten einsetzt, raubt den nächsten Generationen ihre Zukunft. Ohne verbindliche Zielvorgaben wird der Bodenfraß weitergehen. Die Zeit der Ausreden ist vorbei,“ mahnt Astrid Rössler, Umweltsprecherin der Grünen, eindringlich, die Bodenstrategie jetzt zügig mit verbindlichen Zielen und Maßnahmen zu ergänzen.



Die Gemeindesprecherin der Grünen, Elisabeth Götze, ergänzt: "Bodenschutz beginnt in den Gemeinden, und vielfach endet er auch dort. Das Einkaufszentrum oder die Siedlung am Stadtrand ist für Investoren und Bauträger aus vielen Gründen attraktiver als Lagen im Zentrum. Für Gemeinden ist Bodenschutz jedoch eine Investition in die Zukunft und sie übernehmen hier auch eine führende Rolle."



"Klar ist aber auch, dass das bisherige Konzept überarbeitet werden muss. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die Leerstandsmanagement, Revitalisierung, Verdichtung nach innen einfacher und kostengünstige machen. Ein lebendiges Ortszentrum mit vielfältigen Angeboten ist wie ein pulsierendes Herz“, hält Götze fest.



