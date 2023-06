Sänger Josh. bereichert Jury beim Musikpreis „Sound@V“ 2023 des ORF Vorarlberg

Wien (OTS) - Der österreichische Musiker Josh. mischt mit beim großen Musikpreis „Sound@V“ 2023 des ORF Vorarlberg. Der „Cordula Grün“-Sänger konnte für die diesjährige Fachjury bei der vierten Ausgabe des einzigartigen Wettbewerbs gewonnen werden.

Hochkarätige Expertenrunde

Mit dem Wiener reiht sich ein weiterer Profi des Musikbusiness in die „Sound@V“-Jury ein. Josh. hat Doppelplatin, Platin und Goldauszeichnungen in Österreich und Deutschland für Singles sowie Alben erreicht und wurde mit fünf „Amadeus Austrian Music Awards“ ausgezeichnet. Neben ihm ist die Top-Jury mit dem aus Südtirol stammenden Pop-Duo Nora Pider und Julian Angerer alias ANGER, sowie Susi Ondrušová, Chefin der Musikwortredaktion beim Radiosender FM4, besetzt.

Jetzt noch voten!

Der Countdown läuft beim diesjährigen ORF-Vorarlberg-Musikpreis. 16 Vorarlberger Bands und Soloacts sind in den vier Kategorien Pop/Rock, Alternative/Singer-Songwriter, Open Pool sowie Newcomer nominiert. Jetzt geht es um die heiß begehrten Trophäen sowie ein Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro.

Bei der Vergabe dieses Awards haben Jury und Publikum das Sagen. Denn sie entscheiden gemeinsam, wer die Gewinnerinnen und Gewinner beim „Sound@V“ 2023 sind. Noch bis 30. Juni 2023 haben die Fans die Möglichkeit, ihre Favoritin oder ihren Favoriten beim Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at nach vorne zu pushen. Jede einzelne Stimme zählt. Zur Wahl stehen:

Kategorie Pop/Rock

Fiesta Forever, Like We Are, PUMA ORCHESTRA, The Eagle Alley Strippers

Kategorie Alternative/Singer-Songwriter

Nature Swim, Philipp Spiegl, Prinz Grizzley, STUARD

Kategorie Open Pool

EFEU, GAS, Miss Weirdy, Stereo Ida

Kategorie Newcomer (presented by AKM/aume)

Cinet, Hovia, Paul Rohde, VANJA

Mega Musik-Acts beim großen Live-Event

Die Preisverleihung geht bei der fulminanten Award-Show am 7. Juli ab 20.15 Uhr im Rahmen des „poolbar-Festivals“ in Feldkirch über die Bühne. Spannende Interviews, Band-Porträts, Auszeichnungen und natürlich viel Musik stehen auf dem Programm. Live-Acts sind Prinz Grizzley, PUMA, NIKA, Miss Weirdy u. v. m. Der Eintritt ist frei.

Starke Partner

Der „Sound@V“ des ORF Vorarlberg wird gemeinsam mit der „Marke Vorarlberg“, dem „Wann & Wo“ und dem „poolbar-Festival“ durchgeführt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Jury ist bereit, die Fans haben es mit in der Hand und die Acts sind gespannt: Bühne frei für den „Sound@V 2023“.

