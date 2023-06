Salzmann: Schulen sollen europaweite Vorbilder bei Energieeffizienz werden

ÖVP-Grüner-Antrag betreffend Sicherstellung von Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit an den Schulen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Das laufende Schuljahr wurde vom Bildungsressort unter das Motto "Energie: bewusst" gestellt. Der Energieverbrauch in den Schulen wurde überprüft und effizienter gestaltet, sowie die Schülerinnen und Schüler für die Themen Energieeffizienz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sensibilisiert. Der eingeschlagene Weg soll nun mit Tempo und Nachdruck fortgesetzt und durch weitere Maßnahmen noch intensiviert werden“, sagte heute, Mittwoch, die Obmannstellvertreterin im Unterrichtsausschuss ÖVP-Abg. Gertraud Salzmann anlässlich der Sitzung des Ausschusses. Daher wurde ein gemeinsamer Antrag der Volkspartei mit den Grünen betreffend Sicherstellung von Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit an den Schulen eingebracht. „Die österreichischen Schulen sollen zu europaweiten Vorbildern beim bewussten Umgang mit Energie werden. Außerdem sollen die Schülerinnen und Schüler durch die Initiativen an den Lehranstalten bzw. im Unterricht als eine Art "Energiebotschafter" dieses Bewusstsein in die Familien hineintragen“, erläutert Salzmann das Ziel.

In diesem Schuljahr wurde unter anderem allen österreichischen Schulen eine mit Expertinnen und Experten gemeinsam ausgearbeitete Checkliste zum Energiesparen zur Verfügung gestellt, ein Schulpartnergipfel einberufen und ein österreichweiter Wettbewerb unter dem Motto „Energie: bewusst im Schulalltag" ins Leben gerufen. Weiters wurden digitale Fortbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer und ein eigener „Energie:bewusst"-Bereich mit Unterrichtsmaterialien in der Eduthek etabliert.

„Die bisherigen Initiativen sollen weiter ausgebaut werden. Wir wollen Österreichs Schulsystem energieeffizienter als je zuvor machen“, so die ÖVP-Abgeordnete. Der zuständige Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung wird daher in einem Entschließungsantrag ersucht, sicherzustellen, dass die bisherigen Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ausgebaut und dabei insbesondere für den Schulbau weitere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz geprüft und umgesetzt werden. So sollen alle künftigen öffentlichen Schulneubauten des Bildungsministeriums bis 2030 mit „klimaaktiv Gold Standard“ realisiert und Bundesschulgebäude mit Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von rund 20.000 kWp bis 2030 ausgestattet werden. Zudem sollen 280 Contracting-Verträge mit Fokus auf Energiesparen bis 2030 abgeschlossen werden.

Auch der Bereich „Energie:bewusst" in der Eduthek soll laufend ausgebaut werden, „um mehr Unterrichtsmaterialien für die Lehrkräfte zu den Themen Energieeffizienz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit anbieten zu können“, erläutert Salzmann. Ferner sollen verbindlich schulstandortspezifische, nachhaltige Maßnahmen zum Energiesparen unter Einbeziehung der Schulpartner erarbeitet und neue Aus-, Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz für Lehrkräfte etabliert werden. Auch die Anzahl der ÖKOLOG-Schulen soll bis 2030 deutlich erhöht werden und der Wettbewerb „energie:bewusst im Alltag" sollte im Schuljahr 2023/24 mit einem neuem Schwerpunkt wiederholt werden.

