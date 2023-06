Grigorian, Cutler, Capuçon: Glanzvoller Auftakt zum ORF-Kultursommer mit Sommernachtsgala Grafenegg am 23. Juni in ORF 2

Am 25. Juni in Radio NÖ, am 1. Juli in 3sat

Wien (OTS) - Nachdem gestern (21. Juni) der ORF-Kultursommer 2023 mit rund 500 Stunden Programm aus ganz Österreich (Detail unter presse.ORF.at) in einer Pressekonferenz vorgestellt wurde, steht bereits morgen, am Freitag, dem 23. Juni, dessen offizielles Eröffnungskonzert auf dem Spielplan: ORF 2 überträgt die hochkarätig besetzte Sommernachtsgala aus Grafenegg als glanzvollen Auftakt live-zeitversetzt ab 21.20 Uhr (Sonntag, 25. Juni, 20.04 Uhr, Radio NÖ; Samstag, 1. Juli, 20.15 Uhr, 3sat). Zum 16. Mal seit 2007 (2020 fand es coronabedingt nicht statt) läutet das Konzertereignis auf der Open-Air-Bühne Wolkenturm die sommerliche Festivalsaison in Niederösterreich ein und ist dank der Übertragungen des ORF als Medienpartner der ersten Stunde auch ein mediales Aushängeschild von Grafenegg.

Debüts für Asmik Grigorian und Eric Cutler, Wiedersehensfreude mit Gautier Capuçon

Jedes Jahr treten Künstlerinnen und Künstler von Weltrang bei der Sommernachtsgala auf, so auch heuer: Während der französische Cellist Gautier Capuçon schon mehrfach das Herz des Grafenegger Publikums erobert hat, gibt mit der Litauerin Asmik Grigorian eine der aufregendsten Sopranistinnen der Gegenwart ihr Wolkenturm-Debüt. Im ORF-Kultursommer ist sie im Juli ein weiteres Mal vertreten: bei den Salzburger Festspielen gibt sie mit der Partie der Lady Macbeth in der Neuproduktion von Giuseppe Verdis Oper „Macbeth“ (live-zeitversetzt am 29. Juli in ORF 2) ihr vielerwartetes Rollendebüt. An Grigorians Seite in Grafenegg: Der US-Amerikaner Eric Cutler, der derzeit zu den gefragtesten dramatischen Tenören zählt und auch zum ersten Mal bei der Sommernachtsgala singt.

Musikalische Reise durch die Opernliteratur

Das Konzertprogramm gibt sich diesmal durchweg opernhaft und reicht von Carl Maria von Webers Ouvertüre zu „Euryanthe“ über diverse Arien und Orchesterstücke von Wagner, Verdi, Dvořák und Puccini bis Massenet und Leoncavallo. Gautier Capuçon hat für seinen Auftritt Teile aus Antonín Dvořáks berühmtem Cellokonzert sowie eine Bearbeitung aus Sergej Prokofjews Ballett „Romeo und Julia“ ausgewählt. Geleitet wird das musikalische Sommermärchen auch heuer wieder vom Chefdirigenten des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich, Yutaka Sado. Durch den stimmungsvollen Abend unter Sternen begleitet bereits zum dritten Mal ORF-Kulturmoderatorin Teresa Vogl das Publikum. Die Bildregie der live-zeitversetzten Sendung liegt in den bewährten Händen von Heidelinde Haschek.

Die TV-Übertragung wird auch in der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt.

