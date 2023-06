Laufen für die gute Sache

LH-Stv. Landbauer, BGM Stadler: Vision Run verbindet Sport und Gesundheit mit sozialem Engagement

St. Pölten (OTS) - Unter dem Motto „Gemma‘s an“ fällt am Donnerstag, 7. September, der Startschuss zum achten Vision Run beim Sportzentrum in St. Pölten. Im Rahmen einer Pressekonferenz informierte heute LH-Stellvertreter Udo Landbauer gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Stadler, Nationalrat Fritz Ofenauer, Christian Farthofer von der Arbeiterkammer Niederösterreich und Direktor Thomas Schauer von der Raiffeisenbank Region St. Pölten über diese Veranstaltung.

„Es freut mich sehr, dass der größte Firmenlauf in Niederösterreich heuer wieder in der Landeshauptstadt St. Pölten stattfindet“, sagte LH-Stellvertreter Landbauer, der auch betonte: „Für das Sportland Niederösterreich hat der Vision Run eine sehr große Bedeutung, denn dieser Sportevent bewegt zahlreiche berufstätige Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und so entsteht daraus in den meisten Fällen eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Gemeinsamer Sport mit Kollegen hält fit und stärkt die Gruppendynamik. Umso erfreulicher ist es, dass sich mittlerweile in so vielen Unternehmen Niederösterreichs eine sportliche Arbeitskultur etabliert hat.“ Er sprach Obmann Franz Kaiblinger und dem gesamten Vision Run-Team Respekt, Dank und Anerkennung aus.

Gemeinsam im dreier Team gilt es, die fünf Kilometer Strecke walkend oder laufend zu bewältigen. Durch den Spendenanteil im Nenngeld in der Höhe von zehn Euro je Starter werden soziale Projekte aus der Region unterstützt. Seit 2014 konnte so ein Erlös von über 150.000 Euro erzielt werden. „Über die letzten zehn Jahre wurde hier eine tolle Bilanz gelegt“, führte Nationalrat Fritz Ofenauer in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner aus. „Das Bundesland Niederösterreich verfolgt das Ziel, den Spitzensport und den Breitensport zu unterstützen. Es ist wichtig, sich regelmäßig sportlich zu betätigen, um leistungsfähig bis ins hohe Alter zu bleiben“, so Ofenauer.

Bürgermeister Matthias Stadler führte aus: „Der Vision Run ist nicht nur ein wertvoller Beitrag zu unserer Mission ‘Fittest City‘, es werden auch noch jedes Jahr Spenden für den guten Zweck gesammelt. Mich freut es besonders, dass dieses Vorzeigeprojekt bei uns in St. Pölten beheimatet ist und bedanke mich für das Engagement aller Mitwirkenden“

Vision Run unterstreicht die Wichtigkeit von Sport im Alltag und bietet dazu vielfältige Möglichkeiten. Laufen und Walken mit Kolleginnen und Kollegen in der freien Natur tun Körper, Geist und Seele gut. Christian Farthofer von der Arbeiterkammer Niederösterreich hob hervor: „Bei einer Veranstaltung, die Gesundheit, Sport, Freude, Leidenschaft und einen sozialen Zweck verbindet, ist die Arbeiterkammer als Partner dabei.“

„Seit 2014 ist Raiffeisen ein Partner von Vision Run“, sagte Direktor Thomas Schauer von der Raiffeisenbank Region St. Pölten, der auch betonte: „Das gemeinsame Auftreten als Team fördert die Stärkung der internen Unternehmenskultur. Die Kombination aus Gesundheitsförderung in Verbindung mit dem beachtlichen Benefizerlös motiviert zusätzlich viele Teams, auch in unserem Haus, zur Teilnahme an diesem außergewöhnlichen Firmenevent.“

Die Genussmeile und das attraktive Showprogramm sorgen auch heuer wieder für einen tollen Abend. Toni Pfeffer, Sportlegende und Botschafter des Vision Runs, sagte: „Gemeinsam ein sportliches Ziel erreichen, Spaß haben und Gutes tun, das alles wird beim Vision Run ermöglicht. Jedes Projekt, das hier unterstützt wird, hat eine sehr positive Auswirkung auf die Gesellschaft.“ Das Besondere am Vision Run sei der soziale Hintergrund. Marion Gabler-Söllner vom Hilfswerk betonte in diesem Zusammenhang: „Bei ‚Hilfe und Pflege zu Hause‘ geht es vor allem darum, ältere Menschen geistig und sportlich fit zu halten.“

