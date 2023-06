Holzbauexperte ELK BAU auf Expansionskurs in Deutschland

Mit der Gründung eines eigenen Unternehmens in Deutschland setzt ELK BAU einen weiteren Meilenstein in seiner Erfolgsgeschichte.

Geschäftsführer Stefan Anderl über die Expansion: „Holz ist der Baustoff der Zukunft und wir freuen uns, in unserer ökologischen Holzbauweise nachhaltige, leistbare Gebäude in Deutschland zu errichten und somit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mag. Stefan Anderl, Geschäftsführer ELK BAU GmbH

Wien (OTS) - Das Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich setzt für Bauträger und Immobilienentwickler großvolumige Bauprojekte in bewährter Holzfertigbauweise um. ELK BAU errichtet mehrgeschoßige Wohngebäude, Hotels, Siedlungen mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern, Bürogebäude, sowie öffentliche Gebäude. Nach der erfolgreichen Abwicklung von mehreren Projekten in ganz Deutschland wird der Expansionskurs mit Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft in Westhausen (Kreis Aalen) nun konsequent fortgesetzt.

Geschäftsführer Stefan Anderl über die Expansion: „Holz ist der Baustoff der Zukunft und wir freuen uns, in unserer ökologischen Holzbauweise nachhaltige, leistbare Gebäude in Deutschland zu errichten und somit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“

Aktuell erweitert ELK BAU das Team um qualifizierte Holzbauexperten, unter anderem um einen Country Manager für das Wohnbau-Segment in Deutschland. ELK BAU hat bereits zahlreiche Bauprojekte in Deutschland umgesetzt, darunter mehrere Hotels, Kindergärten, sowie Siedlungen mit Doppel- und Reihenhäusern. Kürzlich wurde unter anderem in Baden-Württemberg in der Nähe von Bruchsal das Seehotel Forst fertiggestellt. Das Hotel wurde von ELK BAU um ein 3-stöckiges Gebäude mit 83 Zimmern erweitert.

Mit der Errichtung von 165 Ferienhäusern im bayrischen Landkreis Regen startet ELK BAU nun im Juni eines der größten Projekte der bisherigen Jahre. Der Montagebeginn wurde unter Anwesenheit von Landesrat Helmut Plenk, Bürgermeister Karl-Heinz Eppinger, Vizebürgermeisterin Elisabeth Pfeffer, ELK Eigentümer Matthias Calice, ELK BAU Geschäftsführer Stefan Anderl sowie rund 100 weiteren Gästen zelebriert. Die Ferienhäuser werden auf dem europäischen Markt privaten Investoren zum Kauf angeboten und über den Ferienparkbetreiber Landal GreenParks vermietet.

Chalet Resort Arberland

Im Kurort Zwiesel mitten im Bayerischen Wald wird auf einem über 12 Hektar großen Gelände ein exklusives Ferienressort erschaffen, wobei 5 verschiedene Haustypen mit Größen zwischen 4 und 12 Personen zur Auswahl stehen. Zusätzlich wird ein Zentralgebäude errichtet, in welchem ein Restaurant, eine Lobby sowie ein Einkaufsladen errichtet werden. Ein großzügig dimensionierter Kinderspielplatz, sowie eine Saunalandschaft komplettieren das Wohlfühlambiente. Die naturbelassene Umgebung lädt sowohl im Sommer als auch im Winter zu sportlichen Aktivitäten ein.

Jedes Ferienhaus wird in klimaschonender Holz­bauweise errichtet und spart circa rund 30 Tonnen CO2 ein, das entspricht der 5,7-fachen Umrundung der Erde mit einem Diesel-PKW. In der hauseigenen Produktion wird ausschließlich PEFC-zertifiziertes Fichtenholz aus nachhaltig bewirtschafteten, regio­nalen Wäldern verarbeitet. Durch die spezielle Holzkonst­ruktion sind die Häuser besonders stabil, energieeffizient und behag­lich. Dank des Baumaterials Holz, ausgezeichneter Dämmung und in­telligenter Gebäudetechnik setzt ELK BAU konsequent auf die Ver­meidung von fossilen Brennstoffen und leistet einen wesentlichen Bei­trag zum Umweltschutz. Aufgrund über 60 Jahren Erfahrung, dem hohen Vorfertigungsgrad und der hochentwickelten seriellen Holzbauweise können auch großvolumige Bauprojekte wie das Chalet Resort Arberland in kurzer Bauzeit, witterungsunabhängig und mit geringsten Schall- und Staubemissionen realisiert werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Natalie Steglich

+43(0)664 6109886

natalie.steglich @ elkbau.at

www.elkbau.at

www.elkbau.de