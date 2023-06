Freiwillige vor! 3. Wiener Ehrenamtswoche in vollem Gange

Noch bis 28.6. packen Wiens Kinder und Jugendliche wieder mit an! Rund 4.000 Schüler_innen nehmen heuer an der Wiener Ehrenamtswoche von WIENXTRA teil. Sie kochen Essen für Obdachlose, kümmern sich einen Tag lang um Tierheimtiere, verbringen einen Spielenachmittag mit Pensionist_innen, reinigen Sitzmöbel auf Einkaufsstraßen und vieles mehr. Bereits zum dritten Mal machen sich Schulklassen von der Volksschule bis zur Oberstufe in Projekten für ihre Umwelt, Mitmenschen und die Gesellschaft stark. So erleben sie, dass ihr Engagement einen wertvollen Beitrag für ein lebenswertes Wien schafft.

Ehrenamt spüren und zusammen lachen

Zwischen Notenschluss und Zeugnistag krempeln Tausende Schüler_innen noch einmal die Ärmel hoch und packen kräftig mit an. Während der Ehrenamtswoche besuchen sie gemeinnützige Vereine, Organisationen und städtische Einrichtungen in ganz Wien und erleben freiwillige Mitarbeit hautnah. 80 gemeinnützige Projekte stehen zur Auswahl. Insgesamt haben sich dieses Jahr rund 4.000 Wiener Schüler_innen aus über 150 Schulklassen angemeldet.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr besuchte heuer ein Projekt der Ehrenamtswoche von Jugend am Werk: „Ich bin begeistert von den zahlreichen beeindruckenden ehrenamtlichen Projekten, die für Schulklassen zur Auswahl stehen. Die Teilnehmer_innen erleben hautnah, wie bedeutend ihr individueller Beitrag für das Miteinander und den Zusammenhalt in unserer Stadt ist. Junge Menschen machen ihr Engagement für die Gemeinschaft deutlich, was durch die Ehrenamtswoche eindrucksvoll unterstrichen wird.“

In der Tagesstruktur Speckbachergasse im 16ten Bezirk gestalteten die Schüler_innen der HLW10-Reumannplatz gemeinsam mit den Teilnehmer_innen mit Behinderung den Tagesablauf und die Aktivitäten im Haus. Zusammen wurden Rätsel gelöst, ein Sportparcours aufgebaut, ein Gemüsebeet gepflegt und noch einiges mehr. Vor allem aber wurde viel miteinander gelacht.

„Das Team der HLW10 Reumannplatz ist von der Wichtigkeit und der Wirksamkeit freiwilligen Engagements überzeugt. Unsere Schüler_innen befassen sich im Rahmen der Vertiefung „Soziale Handlungsfelder“ mit dem österreichischen Sozialsystem. Als berufsbildende Schule sind wir dankbar für den Einblick in Einrichtungen wie der Tagesstruktur von Jugend am Werk, wo wir in direkten Kontakt mit den Menschen hier vor Ort treten dürfen.“, bedankt sich Lehrer Hermann Dörfler mit den Schüler_innen der HLW10 Reumannplatz.

Brigitte Gottschall, Geschäftsführerin von Jugend am Werk: „Die Ehrenamtswoche bietet eine wunderbare Gelegenheit, um Begegnungen zwischen Schüler_innen und Menschen mit Behinderung zu ermöglichen und sie trägt dazu bei, dass wir in unserer Stadt Vielfalt und Toleranz zeigen und leben können. Wir sind als soziale Organisation stolz darauf, hier mitwirken zu können.“

Gemeinsam Gutes tun

Die Projekte und Partner-Organisationen der Ehrenamtswoche spiegeln das breite Spektrum an Bereichen wider, wo Ehrenamt und Engagement fürs Gemeinwohl eine wichtige Basis sind. „Es freut mich sehr, dass viele Vereine und Organisationen bereits zum dritten Mal bei der Ehrenamtswoche mitmachen und Kinder und Jugendliche in ihre Arbeit einbinden. Dadurch lernen die Schüler_innen, dass sie einfach durch ihr Tun, indem sie einfach machen, ihre Stadt und das Zusammenleben mitgestalten.“, betont Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA.

Ob Klimaschutz, die Arbeit mit älteren Menschen und Obdachlosen oder Natur- und Tierschutz – die Ehrenamtswoche ermöglicht es Schüler_innen zu erleben, wie wichtig und bereichernd ehrenamtliches Engagement für das Funktionieren der Gesellschaft ist.

Wiener Ehrenamtswoche

WIENXTRA organisiert die Wiener Ehrenamtswoche als Initiative der Stadt Wien, unter der Schirmherrschaft von Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr. Damit wird eine Maßnahme der Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien umgesetzt. Weitere Infos unter wienxtra.at/ehrenamtswoche





