Für das Wesentliche im Gesundheitswesen: FINE FACTS Health Communication wird 10!

Wien (OTS) - FINE FACTS Health Communication GmbH, ein renommierter Player im österreichischen Gesundheitswesen, blickt auf stolze zehn Jahre erfolgreicher Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen mit ausschließlicher Healthcare-Spezialisierung hat sich in dieser Zeit als führende Kommunikationsagentur in den Bereichen Stakeholder Management, Public Affairs und PR/Medienarbeit etabliert und dabei maßgeblich zur Vereinfachung der komplexen Strukturen des Gesundheitswesens beigetragen. Durch die effektive Vernetzung aller relevanten Stakeholder und die Umsetzung gezielter Kommunikationsstrategien ist FINE FACTS heute ein viel gefragter Partner in der Gesundheitskommunikation.

Im JUWEL.WIEN wurde am 21. Juni 2023 das zehnjährige Firmenjubiläum von FINE FACTS gebührend gefeiert. Die Veranstaltung zog zahlreiche Entscheider:innen aus Gesundheitssystem, Wissenschaft, Pharma, Medizintechnik und Interessensvertretung an, die gemeinsam mit dem FINE FACTS-Team auf eine erfolgreiche Dekade zurückblickten.

Mag.a Uta Müller-Carstanjen, Geschäftsführerin von FINE FACTS, zeigt sich begeistert über die vergangenen zehn Jahre: " Es war eine aufregende Reise mit vielen spannenden Momenten, Herausforderungen und Erfolgen. Wir möchten allen unseren Kund:innen und Partner:innen danken, die uns auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben. Ihr Vertrauen hat es uns ermöglicht, das Gesundheitswesen nachhaltig zu stärken und zukunftssicher zu gestalten. "

" Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man das tut, was man liebt ", ergänzt Mag. Alexander Schauflinger, MA, Geschäftsführer von FINE FACTS. " Unsere Mission war und ist es, das Gesundheitswesen und seine Akteur:innen zu unterstützen – mit oberster Priorität für Patient:innen. Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir mit unserem engagierten Team in den letzten zehn Jahren geleistet haben, und freuen uns sehr darauf, was die Zukunft für uns bereithält. "

FINE FACTS hat in den vergangenen zehn Jahren eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Das Unternehmen hat sich als vertrauenswürdiger Partner etabliert, der die Brücke zwischen dem Gesundheitssektor und den relevanten Entscheidungsträger:innen schlägt. Durch strategisch fundierte Kommunikation unterstützt FINE FACTS die Stakeholder dabei, die Herausforderungen des komplexen Gesundheitswesens zu bewältigen und zukunftsweisende Lösungen zu finden.

ÜBER FINE FACTS Health Communication GmbH

FINE FACTS wurde 2013 von Uta Müller-Carstanjen und Alexander Schauflinger gegründet und hat sich von Beginn an ausschließlich auf das Gesundheitswesen spezialisiert. Mit einer starken Expertise in Bereichen wie Strategie- & Stakeholder Management, PR/Health Communication, Veranstaltungen & Plattformen sowie Analyse & Research, unterstützt FINE FACTS zahlreiche namhafte nationale und internationale Unternehmen und Organisationen. Dazu zählen Pharmaunternehmen, Medizinproduktehersteller, Healthcare-StartUps, Patientenorganisationen, wissenschaftliche Fachgesellschaften und Interessensverbände. FINE FACTS Health Communication GmbH blickt zuversichtlich in die Zukunft und plant, ihre führende Rolle in der Beratung und Unterstützung des Gesundheitswesens weiter auszubauen.

