Forschungsprojekt MED1stMR im Praxistest mit NotfallsanitäterInnen

KI-basierte Mixed Reality Trainingslösung fördert Resilienzfähigkeit

Korrektur zu OTS_20230619_OTS0081

Wien (OTS) - Das Forschungs- und Innovationsprojekt MED1stMR verändert die Trainingslandschaft für Rettungs- und NotfallsanitäterInnen. Eine Kombination aus innovativer Mixed-Reality-Technologie und Patientensimulationspuppen erweitert um Stressmessung und ein KI-basiertes Szenariosteuerungstool ergeben bahnbrechend realitätsnahe Trainingsmöglichkeiten. Dadurch sollen medizinische ErsthelferInnen noch besser und zielgerichteter auf hochkomplexe Großschadenssituationen vorbereitet werden. Ab Juli wird die entwickelte Technologie und das dazugehörige Trainingsprogramm mit AnwenderInnen in ganz Europa im Training getestet. Insgesamt werden über 200 Rettungs- und NotfallsanitäterInnen aus ganz Europa in jeweils einwöchigen Trainings an sechs Standorten mit der Technologie trainieren und Feedback an das Forschungs- und Entwicklungsteam geben.

Der österreichische Field Trial findet von 24.-28. Juli 2023 in der Josef-Brazdovics-Straße 5, 1210 Wien statt. Am 26. Juli 2023 ist nach vorheriger Anmeldung eine begrenzte Anzahl an BeobachterInnen zugelassen. Für Anmeldungen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an harthum@usecon.com oder marlene.havel@johanniter.at.

