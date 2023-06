Blueprint-Talk für Ingenieure mit Festo, Continental, Rauch und Globe: Vorsprung durch Innovation - mit Digital Engineering? (FOTO)

Grafing b. München (ots) - "Blueprint - Der Digital Engineering Talk von CADFEM " geht nach erfolgreicher Premiere in die zweite Runde. Am 4. Juli begrüßt die Moderatorin Sarah Yvonne Elsser Gäste von Festo, Continental, Rauch Furnace Technology und Globe Fuel Cell Systems. Alle sind in ihren Unternehmen für die Digitalisierung des Engineerings verantwortlich - in unterschiedlichen Rollen. Ihre individuellen Sichtweisen und Erfahrungen garantieren eine spannende Live-Diskussion, ob und wie Digital Engineering Innovationen beschleunigt und für den entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb sorgt.

Große Unternehmen richten Stabsstellen ein, bei kleineren ist es Chefsache: Die Digitalisierung des Engineerings hat in den letzten Jahren rasant Fahrt aufgenommen, und diejenigen, die sie schon früh vorangetrieben haben, ernten jetzt die Früchte. Ist das so?

Im Blueprint-Talk "Vorsprung durch Innovation - mit Digital Engineering?" am 4. Juli von 11 - 12 Uhr diskutieren dazu mit Chris M. Stich (Head of Advanced Development Digital Engineering, Festo), Dr. Jane Ghiglieri (Head of Optics & Display Technology, Continental), Peter Rauch (Geschäftsführer, Rauch Furnace Technology) und Dr. Bernhard Wienk-Borgert (Co-Founder und CTO, Globe Fuel Cell Systems) vier Entscheidungsträger mit ungleichen Aufgaben, Herausforderungen und Wettbewerbssituationen. Und damit auch mit einem unterschiedlichen Verständnis, was Innovation überhaupt ist: Sind es weiterentwickelte Produkte oder gehören auch neuartige - innovative - Services um das Produkt herum dazu? Was sind bei diesen Unternehmen typische Auslöser, Treiber, von Innovation? Wo liegt das größte Innovationspotential? Bedeutet Innovation automatisch Wachstum?

Und: Wie kann Innovation im Entwicklungsprozess gefördert werden? Wo findet Innovation statt - in der Forschung oder in der Entwicklung? Dies führt wieder zur Eingangsfrage: Gibt es einen Beitrag von Digital Engineering bei der Umsetzung von Innovationen, der an Beispielen darstellbar - und wenn ja - sogar in Zahlen quantifizierbar ist? Zuhörer finden dies gemeinsam mit Sarah Yvonne Elsser heraus!

"Blueprint": Vorsprung durch Innovation - mit Digital Engineering?

Dienstag, 4. Juli 2023, von 11-12 Uhr kostenlos im Livestream auf www.cadfem.net/blueprint-innovation

Über Blueprint

Das Format "Blueprint" richtet sich an Entscheider und Mitarbeitende in kleinen und mittelständischen Unternehmen, die für Digitalisierungsthemen im Engineering verantwortlich sind. Ziel ist, allen Teilnehmenden Impulse für eigene Entscheidungen zu geben, weit über Simulation hinaus.

Über Sarah Yvonne Elsser

Sarah Yvonne Elsser ist Journalistin, Moderatorin und Unternehmerin und verkörpert eine neue Generation von Medienschaffenden. Mit ihrem Format "Tech Well Told" adressiert sie regelmäßig mehrere tausend Zuschauer im Netz und steht für eine verständliche Darstellung von Technologie und Innovation.

Über CADFEM

CADFEM befähigt Kunden hier über den gesamten Prozess hinweg: vom Aufdecken möglicher Simulations-Potentiale, über geeignete Konzepte, der Erarbeitung integrierter Lösungen bis hin zur Bereitstellung der passenden digitalen Entwicklungswerkzeuge. Zudem hebt CADFEM mit Schulungen und Zertifikatslehrgängen die Engineering-Kompetenz der Kunden auf das nächste Level.

