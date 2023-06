ALLFRED – eine innovative, soziale Dienstleistungsplattform sorgt für Unterstützung daheim

Linz/Gallneukirchen (OTS) - ALLFRED – ist die Abkürzung für Alltag, Freizeit, Dienstleistung. Die in Österreich einzigartige soziale Dienstleistung „Allfred” ist seit kurzem in der digitalen Welt angekommen. Für Helfer:innen und Kund:innen ist es nun noch einfacher, sich zu finden und zu unterstützen. Von Gartenarbeit bis Behördengängen, Kartenspielen und Haushaltshilfe – Allfred verbindet Bedürfnisse mit Unterstützungsangeboten und das einfach und digital. www.allfred.at

Anfänge und Auszeichnungen

Die Ursprungsidee des Projektes ist eng mit der Flüchtlingsbewegung verbunden. Viele Menschen waren daran interessiert, sich zu engagieren, hatten aber keine Möglichkeit, auf dem herkömmlichen Arbeitsmarkt tätig zu sein. Auf der anderen Seite gab es eine große Anzahl älterer Personen, die neben der medizinischen Versorgung Hilfe bei alltäglichen Angelegenheiten wie Haushaltsarbeiten, Einkäufen oder Gartenarbeit benötigten. Und auch pflegende Angehörige suchten nach Entlastung. Mit der Zeit kamen zusätzlich zu den Asylbewerber:innen weitere Personen hinzu, wie Mütter in Karenz, Pensionist:innen, Studierende und Teilzeitbeschäftigte, die sich etwas dazuverdienen wollten. Innerhalb eines Jahres konnte das kleine Projekt in Linz auf den gesamten Zentralraum Oberösterreich ausgeweitet werden. Insgesamt entstanden rund 170 Unterstützungsverhältnisse. Das Diakoniewerk hat für das Projekt ALLFRED mehrere Preise erhalten, darunter den Bank-Austria-Sozialpreis 2019, den EDISON-Award für soziales Unternehmertum 2019, den Integrationspreis "Stadt der Vielfalt" 2020 etc.

Warum braucht es Allfred?

„Selbst wenn der Alltag, bedingt durch Alter und Krankheit schwerer wird, wünscht sich der Großteil der Bevölkerung so lange wie möglich zu Hause im gewohnten Umfeld leben zu können. In einer sozialraumorientierten Herangehensweise werden persönliche Ressourcen aktiviert, pflegende Angehörige bekommen professionelle Unterstützung, Freiwillige werden einbezogen und Profis steuern passgenaue Dienstleistungen bei. So arbeiten alle Partner effizient zusammen, um die Ziele der Personen mit Pflegebedarf zu verwirklichen“ , unterstreicht Vorständin Dr.in Daniela Palk. "Allfred ist eine Antwort auf die Frage: welche Unterstützung brauchen wir, um zuhause gut alt werden zu können?"

Wachstum durch digitale Weiterentwicklung

Was ALLFRED 2.0 nun so besonders macht, ist der digitale Abgleich von Bedürfnissen mit angebotenen Unterstützungsleistungen, die neue App-Technologie und der hohe Qualitätsanspruch. Helfer:innen werden sorgfältig und nachwievor persönlich ausgewählt, denn die Sicherheit der Kund:innen hat dabei hohe Priorität. Ein umfassendes Helfer:in-Profil wird online angelegt. Parallel erfassen Unterstützungssuchende online ihre Bedürfnisse, dann beginnt per Mausklick das sog. Matching von Angebot und Nachfrage. Mit der Weiterentwicklung können Helfer:innen und Kund:innen eigenständig miteinander in Kontakt treten und in weiterer Folge zusammenarbeiten. Die digitale Plattform (www.allfred.at) inklusive App-Technologie macht Bedürfnisse und Interessen transparent und bringt Menschen direkt und persönlich zusammen.

Ein Baustein für mehr Wahlfreiheit im Alter und Entlastung für pflegende Angehörige

„ALLFRED ersetzt keine medizinische Pflege, doch Begleitung im Alter ist mehr als Pflege. Es geht oftmals um Zeit, den sozialen Faktor und kleine Hilfen. Ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf wünschen sich oft jemanden, der ihnen bei kleinen Dingen hilft oder mit dem sie einfach nur reden können. Das Thema Einsamkeit im Alter oder das Fehlen von nahen Angehörigen sind allgegenwärtig. Dazu kommt, dass pflegende Angehörige selbst nach Entlastung suchen. ALLFRED schließt genau diese Lücke,“ so Martin Löfler, Geschäftsführer der Diakoniewerk Syncare GmbH und Projektleiter von ALLFRED.

Gesucht - gefunden

Die Alltagshelferin Elisabeth K. und das Ehepaar Irmgard und Walter H. haben sich durch ALLFRED gefunden. Die beiden haben nach Unterstützung gesucht, weil Irmgards Gesundheit viel Aufmerksamkeit erfordert. „Elisabeth ist großartig. Wir sind einfach auf allen Ebenen auf einer Wellenlänge. Egal, ob beim Ordnungs- und Sauberkeitssinn, Verlässlichkeit oder menschlich, Elisabeth ist eine wahre Bereicherung für uns. Ein gutes Gefühl gibt uns auch ihre Erfahrung in der Pflege. Es tut gut, zu wissen, dass hier auch eine Unterstützung möglich wäre,“ so Irmgard H., ALLFRED-Kund:in.

Partnerschaften in der digitalen Welt

Mit bluesource-mobile solutions gmbh und FONDA LABS Digitalwerkstatt GmbH konnte ALLFRED verbessert werden - Plattform und App-Technologie wurden entwickelt und dies mit der gewünschten User Experience und Designsprache.



Mehr zu ALLFRED unter www.allfred.at.

