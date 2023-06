Susanne Schnabl führt im Parlament durch die ORF-„Sommergespräche“ 2023

„Report“-Präsentatorin nach 2016 zum zweiten Mal Gastgeberin

Wien (OTS) - Susanne Schnabl führt durch die ORF-„Sommergespräche“ 2023, Schauplatz ist dabei erstmals das neugestaltete Parlament. Die vielfach ausgezeichnete Journalistin und „Report“-Präsentatorin ist damit nach 2016 zum zweiten Mal Gastgeberin der Sendung, die seit bereits 42 Jahren die innenpolitische Diskussion im Sommer dominiert. Die „Sommergespräche 23“ mit den Parteichefs bzw. der Parteichefin der im Parlament vertretenen Fraktionen sind heuer vom 7. August bis zum 4. September, immer montags, um 21.05 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Der Fokus der „Sommergespräche“ 2023 ist eindeutig auf das GESPRÄCH gelegt, dementsprechend wird die Dramaturgie eine andere als bisher sein. Dabei sollen Grundsatzfragen verhandelt, inhaltlich in die Tiefe gegangen und ebenso Raum für Dialog und für Zwischentöne sowie für Persönliches geboten werden.

Die „Sommergespräche“ 2023 werden erstmals im Inneren jenes Ortes geführt, an dem die Rahmenbedingungen für die Zukunft Österreichs verhandelt und beschlossen werden: Im neu renovierten Parlament, ein Publikumsmagnet seit der Neueröffnung. Susanne Schnabl trifft die Parteispitzen an jenem Ort, der Österreich und alle die hier leben repräsentiert.

Nach und inmitten zahlreicher Krisen ist spürbar: Vieles ist nicht mehr wie früher. Alte Gewissheiten und Sicherheiten gibt es nach Pandemie, Russlands Angriffskrieg und mitten in der Teuerung einfach nicht mehr. Die Welt ist im Großen wie im Kleinen im Umbruch – geopolitisch, aber auch vor der eigenen Haustüre. Die Menschheit lebt in einer Zeitenwende, die viele Fragen und Unsicherheiten mit sich bringt und am Vertrauen an den politischen Institutionen rüttelt. Und damit stellt sich für die Bevölkerung vor allem die Frage nach dem „Wie weiter?”.

Mit den Wünschen, Sorgen und Anliegen der in Österreich Lebenden konfrontiert Susanne Schnabl, eine der renommiertesten Journalistinnen und profundesten politischen Interviewerinnen des Landes, die vier Parteichefs bzw. die Parteichefin der Parlamentsparteien. Dabei sollen die Gespräche nicht nur inhaltlich in die Tiefe gehen, sondern auch Raum für einen echten Dialog lassen:

Wer sind die Menschen, die die jeweilige Partei repräsentieren und anführen, was ist ihr Verständnis von Politik, ihr Menschenbild, ihre Vorstellung von der Zukunft, wie erleben sie selbst diese Zeitenwende und wie nähern sie sich den Lebensrealitäten einer immer fragmentierter werdenden Bevölkerung an? In den Gesprächen mit den fünf Parteispitzen will Susanne Schnabl von diesen auch erfahren:

Kann die Politik im Dauer-Krisenmodus überhaupt noch aktiv eine bessere Zukunft gestalten, oder kann sie nur noch reagieren? Welche Ideen gibt es, die über eine reine Schadensbegrenzung hinausgehen? Was wollen sie bewegen und welche Perspektiven bieten die Parteivorsitzenden, die über den nächsten Wahltermin hinaus gehen?

Biografie Dr. Susanne Schnabl-Wunderlich

Susanne Schnabl moderiert den „Report“ seit zehn Jahren, dessen stellvertretende Sendungsverantwortliche sie auch ist. Ihre ersten journalistischen Erfahrungen im Print- und Radiobereich sammelte die promovierte Philologin während ihres Studiums. Seit 2002 ist sie für den ORF tätig, wo sie bereits in vielen unterschiedlichen Bereichen wie der Ö1-Innenpolitik-Redaktion, der „Zeit im Bild“-Innenpolitik-Redaktion sowie als Interviewerin der „Pressestunde“ arbeitete. 2016 moderierte Schnabl erstmals die ORF-„Sommergespräche“, weiters die „Runde der SpitzenkandidatInnen“ vor Landtagswahlen sowie die Interviews der Bundespräsidenschaftskandidaten 2022 gemeinsam mit Armin Wolf. Zuletzt interviewte Schnabl gemeinsam mit Hanno Settele in einem neuen Gesprächsformat der ORF-Magazine „20 Fragen an …“ Bundespräsident Alexander Van der Bellen anlässlich seiner zweiten Amtszeit. Für ihre Arbeit wurden ihr bereits vielfach Preise, darunter der Staatspreis für Bildungsjournalismus, der Robert-Hochner-Preis sowie der Walther Rode-Preis als Teil der „Report“-Redaktion zugesprochen. 2018 erschien ihr Buch: „Wir müssen reden. Warum wir eine neue Streitkultur brauchen“ als Beitrag und Apell für eine kritische diskursfähige Öffentlichkeit.

