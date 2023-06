UNOS: Alarmstufe Rot bei Geldflüssen der Wirtschaftskammer Wien

UNOS-Sprecher Bernhard: „Unternehmerinnen und Unternehmer haben ein Recht zu wissen, was mit den Beiträgen aus ihrer Zwangsmitgliedschaft passiert.“

Wien (OTS) - „Die jüngsten Recherchen des ORF zeigen wieder einmal, was bei der Wirtschaftskammerorganisation alles im Argen liegt“, kritisiert UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard mit Verweis auf den ZIB2-Bericht vom 21. Juni 2023. Dort wurde aufgezeigt, dass eine Fraktion in der Wirtschaftskammer Wien, nämlich der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV), rund 234.000 Euro von der WK Wien erhalten hat. Wofür, bleibt trotz Nachfrage unklar.

„Unternehmerinnen und Unternehmer haben ein Recht zu wissen, was mit den Beiträgen aus ihrer Zwangsmitgliedschaft passiert“, so Bernhard. UNOS haben daher auch im Kontrollausschuss der Wirtschaftskammer und an das Präsidium der Wirtschaftskammer Wien eine entsprechende Anfrage gestellt und Aufklärung verlangt. „Auch Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer muss in die Pflicht genommen werden. Es kann nicht sein, dass der WKÖ-Präsident zu derartigen Vorwürfen schweigt und damit die intransparenten Geldflüsse indirekt unterstützt.“

„Die Wirtschaftskammer hat nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu agieren. Wenn Sie den Zweck, wofür sie Geld ausgibt, nicht schlüssig erklären kann, ist das nicht in Ordnung. Und dass eine andere Fraktion für die vom Wirtschaftsbund dominierte Kammer eine Kampagne durchführt, wie hier suggeriert wird, gibt es normalerweise nicht. Ich habe den Eindruck, das ist die letzte Verteidigungslinie, bevor eine große Sauerei herauskommt“, so Bernhard.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in fünf Wirtschaftsparlamenten präsent.

