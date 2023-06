Grant Thornton Austria: Transaction Advisory wächst

Grant Thornton Austria baut den Bereich Transaction Advisory Services (TAS) weiter aus und konnte dafür zwei erfahrene Expert:innen gewinnen.

Der Ausbau des Bereichs Transaction Advisory bedeutet für unsere Klient:innen, dass sie zukünftig noch mehr auf erstklassige Expertise, langjährige Erfahrung und vertrauensvolle Unterstützung zählen können. Wir sind stolz, mit Alexander Horn und Irena Dimitrova nicht nur zwei absolute Expert:innen im Bereich Transaktionsberatung, sondern gleichzeitig zwei hervorragende Führungskräfte gewonnen zu haben Gerda Leimer, Partnerin und Leiterin des Bereichs TAS bei Grant Thornton Austria

Wien (OTS) - Mit Alexander Horn und Irena Dimitrova verstärkt die renommierte Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Grant Thornton Austria ihr interdisziplinäres Team um zwei erfahrene Profis, die hervorragende Fachkompetenz und umfassende Erfahrung in der Transaktionsberatung und im Bereich Corporate Finance mitbringen. Zudem weisen sie insbesondere Expertise in der Betreuung von Deals in osteuropäischen Ländern vor. „ Der Ausbau des Bereichs Transaction Advisory bedeutet für unsere Klient:innen, dass sie zukünftig noch mehr auf erstklassige Expertise, langjährige Erfahrung und vertrauensvolle Unterstützung zählen können. Wir sind stolz, mit Alexander Horn und Irena Dimitrova nicht nur zwei absolute Expert:innen im Bereich Transaktionsberatung, sondern gleichzeitig zwei hervorragende Führungskräfte gewonnen zu haben “, betont Gerda Leimer, Partnerin und Leiterin des Bereichs TAS bei Grant Thornton Austria.

Alexander Horn wird als Partner im Bereich TAS tätig sein. Er verfügt über mehr als 16 Jahre Berufserfahrung in der Transaktionsberatung, die grenzüberschreitende Financial Due Diligence-Projekte auf Käufer:innen- und Verkäufer:innenseite, Carve-outs und die Beratung bei Kauf- und Verkaufsverträgen beinhaltet. Er ist auf grenzüberschreitende Transaktionen, insbesondere in der DACH-Region, den osteuropäischen Ländern und den Vereinigten Staaten spezialisiert. Neben seinen Fachkenntnissen konnte Alexander Horn aufgrund seines ukrainischen Backgrounds im Zuge seiner bisherigen Laufbahn wesentlich zum Ausbau der Deals-Aktivitäten in Osteuropa beitragen. Er hat eine Vielzahl an Kund:innen aus der DACH-Region bei Akquisitionen in Osteuropa betreut und leitete Financial Due Diligence Projekte vor Ort in der Ukraine, in Russland, Polen und Kasachstan. Vor seiner Tätigkeit bei Grant Thornton Austria trug er bei einem renommierten internationalen Beratungsunternehmen in der Schweiz zum Aufbau des Transaction Advisory Bereichs bei und war zuvor bei Big-Four-Unternehmen in Österreich und Deutschland tätig.

Irena Dimitrova wird als Senior Managerin im Bereich TAS tätig sein. Sie verfügt über mehr als 12 Jahre Berufserfahrung in der Transaktionsberatung und Wirtschaftsprüfung bei Big-Four-Unternehmen in Österreich, Ungarn und Bulgarien. Ihr Fokus liegt auf grenzüberschreitenden Financial Buy-Side und Vendor Due Diligence Projekten, Vendor Assistance Projekten sowie in der SPA-Beratung. Neben der Betreuung von Projekten in der DACH-Region hat Irena Dimitrova eine große Anzahl an Projekten in Mittel- und Südosteuropa betreut. Hierunter fallen unter anderem Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Kroatien, Bulgarien, Türkei und Russland. Irena Dimitrova hat in ihrer bisherigen Laufbahn mit unterschiedlichen Kund:innen aus mehreren Branchen zusammengearbeitet. Hierbei hat sie insbesondere Know-how in den nachfolgenden Branchen aufgebaut: Logistik, Verpackung, Sensortechnik, Immobilien und Bauwirtschaft, Energie- und Versorgungswirtschaft, Pharmazie, Online Gaming, Getränkeindustrie, Werbung und Bildung.

Die Erweiterung des Bereichs Transaktionsberatung bei Grant Thornton Austria stellt sicher, dass Klient:innen mit maßgeschneiderten Lösungen für komplexe M&A-Transaktionen noch nachhaltiger unterstützt werden. Zudem unterstreicht sie das Ziel von Grant Thornton Austria, die Position als eines der führenden Beratungsunternehmen in Österreich weiter zu stärken.

Weitere Informationen grantthornton.at

Rückfragen & Kontakt:

Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen

Julia DiFranco | Leitung Marketing & Communications

Tel. +43 (0)664 88 23 63 09

julia.difranco @ at.gt.com