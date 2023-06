Kunst im Ringturm mit Michael Dangl und Maria Fedotova

Wiener Städtische Versicherungsverein lud zum literarisch-musikalischen Abend hoch über den Dächern Wiens.

Wien (OTS) - Kammerschauspieler Michael Dangl brillierte im Ringturm in seiner wohl persönlichsten Rolle: Als liebender Vater einer Tochter, der er ein ganzes Buch widmet: „Anfisa, zu Dir – Brief an meine Tochter“. Der Wiener Städtische Versicherungsverein lud zur Lesung aus dem Buch von und mit Michael Dangl und Tochter Anfisa Margarita. Mutter Maria Fedotova bereicherte das gesprochene Wort musikalisch auf der Flöte, unter anderem mit Stücken von Georg Philipp Telemann und Ian Clarke.

Nach der besonderen Vorstellung wurden Spitzenweine vom Weingut Keringer aus dem nordburgenländischen Mönchhof verkostet, beim Flying Buffets genossen die Gäste den Rundblick über das nächtliche Wien.

Druckfähige Bilder zum kostenfreien Download finden Sie hier.





Rückfragen & Kontakt:

Wiener Städtische Versicherungsverein

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Schottenring 30, 1010 Wien



Mag. Romy Schrammel

Tel.: +43 (0)50 350-21224

E-Mail: r.schrammel @ wst-versicherungsverein.at