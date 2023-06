Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 23.6.: „Inflationsbekämpfung à la Française“

Wien (OTS) - „Inflationsbekämpfung à la Française“ lautet der Titel des von Cornelia Primosch gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 23. Juni um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank zeigen allmählich Wirkung - die Inflation in Europa schwächt merklich ab. Mit einer echten Entspannung der Lage wird jedoch erst im kommenden Jahr gerechnet, wenn sich die Teuerung wieder auf geringem Niveau unter drei Prozent einpendeln soll. Ein EU-Land konnte die Auswirkungen der schmerzhaften Preissteigerungen vergleichsweise gering halten: In Frankreich lag 2022 laut Eurostat die Inflation bei 5,9 Prozent. Das war die niedrigste Rate aller EU-Länder. Der Preis dafür aber war hoch. Die Anti-Inflationsmaßnahmen ließen den französischen Schuldenberg nochmals in die Höhe schießen. ORF-Korrespondentin Cornelia Primosch berichtet über den „französischen Weg“, der sich stark vom österreichischen unterscheidet.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 87 878/18050

isabella.henke @ orf.at