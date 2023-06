Ferienbeginn: Der nächste Schulstart kommt bestimmt!

WKÖ-Branchensprecher Andreas Auer sieht Papierfachhandel als idealen Ansprechpartner für den Einkauf über den Sommer

Wien (OTS) - In den nächsten Wochen starten Österreichs Schülerinnen und Schüler in die wohlverdienten Sommerferien. Doch für die allermeisten von ihnen beginnt im September wieder der sogenannte „Ernst des Lebens“. Aus diesem Grund werden in vielen Schulen schon zum Schulschluss die „Einkaufslisten“ für das kommende Schuljahr ausgegeben. „Hier ist der österreichische Papierfachhandel der richtige Ansprechpartner. Er steht mit seinem umfangreichen Sortiment den Schülerinnen und Schülern und den Eltern für den Einkauf über den Sommer zur Verfügung. Und natürlich gibt es dieses Angebot und kompetente Beratung im heimischen Papierfachhandel auch das gesamte (Schul-)Jahr“, verweist Andreas Auer, Obmann des Bundesgremiums des Papier- und Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), auf einige Vorteile des Papierfachhandels.

Beratung und Service als Kernkompetenzen

Darüber hinaus punkten die rund 400 Papierfachgeschäfte und 500 filialisierten Papierfachhändler mit hoher Qualität und gutem Preis-Leistungsverhältnis. Auch stehen im Fachhandel traditionell die Beratung und das Service im Zentrum, so können im heimischen Papierfachhandel vielerorts Füllfedern vor Ort ausprobiert werden oder Schulbücher werden eingebunden.

Ein Trend beim Schuleinkauf, der seit Jahren zu beobachten ist, ist laut Branchensprecher Auer der verstärkte Griff zu nachhaltigen Produkten. „Aus diesem Grunde freut es mich sehr, dass viele Mitglieder unserer Branche an der Aktion „Clever einkaufen für die Schule“ des Klimaschutzministeriums teilnehmen. Unser Gremium unterstützt die Aktion „Clever einkaufen“ von Beginn an“, führt Auer aus.

Imagekampagne des Papierfachhandels

Auf die Stärken des Papierfachhandels aufmerksam machen möchte auch die Imagekampagne des österreichischen Papierfachhandels 2023, die seit Anfang Juni läuft. Kern der Kampagne ist ein Gewinnspiel, bei dem Einkaufsgutscheine im Wert von EUR 50,- verlost werden. Die Gewinner können den Gutscheinbetrag bei den teilnehmenden Papierfachhändlern einlösen, die Papierfachhändler wiederum erhalten die Gewinne von den Landesgremien Papier, Spiel refundiert. Österreichweit nehmen rund 120 Papierfachhändler an der Imagekampagne teil, in Summe werden Warengutscheine in Höhe von EUR 50.000,- ausgespielt. Weitere Informationen zur Kampagne finden sich hier: Gewinnspiel Papierfachhandel - WKO.at. (PWK196/DFS)

