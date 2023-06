Hagelversicherung: Unwetter verursachten Schäden in Niederösterreich und Kärnten

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 1,8 Millionen Euro

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, am 22. Juni 2023): Es hat lange gedauert, bis der erste Hitzetag, also ein Tag mit mehr als 30 Grad Celsius, Wirklichkeit wurde. Am Sonntag war es dann so weit. Doch mit der folgenden ersten Hitzewelle ist auch die Unwettergefahr gestiegen bzw. sind die von den Meteorologen prognostizierten Unwetter eingetreten. So hat golfballgroßer Hagel, Starkregen und Sturm gestern am späten Nachmittag und Abend teilweise schwere Schäden in der Landwirtschaft verursacht. „Betroffen sind vor allem die Bundesländer Niederösterreich und Kärnten, wo ein Schaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 1,8 Millionen Euro entstanden ist“, so Dr. Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, in einer ersten Bilanz. Die Prognosen verheißen auch für heute lokal heftige Unwetter, da durch die hohen Temperaturen die Atmosphäre sehr energiegeladen ist.



Schadenüberblick im Detail – Niederösterreich:

Betroffener Bezirk: Hollabrunn

Betroffene Kulturen: Ackerkulturen (Mais, Kürbis, Getreide), Wein

Betroffene Agrarfläche: 2.100 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft in Niederösterreich: 1 Million Euro



Kärnten:

Betroffene Bezirke: Spital, Villach, Hermagor

Betroffene Kulturen: Ackerkulturen (Mais, Soja, Getreide), Grünland

Betroffene Agrarfläche: 1.300 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft in Kärnten: 800.000 Euro



Hinweis: Betroffene Landwirte melden ihre Schäden im Portal der Österreichischen Hagelversicherung.

